Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал Совет Безопасности ООН к конкретным шагам по вводу международной миротворческой миссии на Донбасс. Об этом он заявил в ходе дебатов по миротворческим операциям ООН, сообщается на сайте украинского представительства.

"Более четырех лет ситуация в моей стране и вокруг нее остается примером неиспользованного потенциала миротворческой деятельности ООН. Обращение Украины по развертыванию миротворческой миссии в регионе Донбасса пока не рассматривается должным образом, и никаких мер не было принято", – заявил Ельченко.

Он напомнил, что в начале своего пребывания на посту генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш объявил о четкой позиции в вопросе предотвращения конфликтов путем посредничества и применения других дипломатических инструментов.

"В этой связи его визит в Украину в июле прошлого года был хорошим проявлением преданности миру в Европе. На континенте возникла реальная угроза еще одной полномасштабной войны из-за продолжающейся агрессии одного из постоянных членов Совбеза ООН против моей страны, а также его агрессивных действий в других частях мира, в том числе на территории других постоянных членов Совбеза", – подчеркнул постпред.

Он добавил, что для решения военного конфликта в Украине необходимы конкретные действия как со стороны Совета Безопасности, так и со стороны генерального секретаря ООН.