Украина намерена противодействовать гибридным угрозам совместно с НАТО

Украина намерена продолжить дальнейшее совместное с НАТО исследование вопроса противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации.

"Среднесрочные цели: проведение совместных с НАТО исследований по вопросам противодействия гибридным угрозам в соответствующих сферах; разработка стратегий и политики по противодействию гибридной войне с учетом результатов исследований, проведенных в рамках Платформы Украина - НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне в Украине", - говорится в программе.

Кроме того, в Украине планируется разработать методические и учебные материалы для подготовки специалистов по вопросам противодействия таким угрозам, а также "внедрение механизма обмена опытом с государствами-членами НАТО, ЕС, с другими партнерами по противодействию тактике ведения Российской Федерацией гибридной войны".

Среди приоритетов на 2018 год - согласование с НАТО предложенных украинской стороной проектных предложений по Платформе, налаживание партнерских отношений с Европейским центром передового опыта по противодействию гибридным угрозам (г.Хельсинки, Финляндия).

Запланировано также проведение международной конференции по вопросам противодействия гибридной войне с привлечением ведущих экспертов с целью обмена опытом и применения лучших практик.