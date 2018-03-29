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Украина намерена противодействовать гибридным угрозам совместно с НАТО

Украина-НАТО
06:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Соответствующее положение закреплено в Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год, утвержденной указом президента Украины Петра Порошенко от 28 марта.

Украина намерена продолжить дальнейшее совместное с НАТО исследование вопроса противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации.

"Среднесрочные цели: проведение совместных с НАТО исследований по вопросам противодействия гибридным угрозам в соответствующих сферах; разработка стратегий и политики по противодействию гибридной войне с учетом результатов исследований, проведенных в рамках Платформы Украина - НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне в Украине", - говорится в программе.

Кроме того, в Украине планируется разработать методические и учебные материалы для подготовки специалистов по вопросам противодействия таким угрозам, а также "внедрение механизма обмена опытом с государствами-членами НАТО, ЕС, с другими партнерами по противодействию тактике ведения Российской Федерацией гибридной войны".

Среди приоритетов на 2018 год - согласование с НАТО предложенных украинской стороной проектных предложений по Платформе, налаживание партнерских отношений с Европейским центром передового опыта по противодействию гибридным угрозам (г.Хельсинки, Финляндия).

Запланировано также проведение международной конференции по вопросам противодействия гибридной войне с привлечением ведущих экспертов с целью обмена опытом и применения лучших практик.

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Новости Украины, Гибридные угрозы, НАТО, Россия, Украина.
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1 Комментарий
  • Ирина ДИК 29.03.2018 07:54

    С каких это пор нас СУЮТ в НАТО?!! А где референдумы, опросы ..Порошенко через свои личные амбиции и выгоды забыл об интересах своего народа...

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