Украина намерена противодействовать гибридным угрозам совместно с НАТО
Новости Украины: Соответствующее положение закреплено в Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год, утвержденной указом президента Украины Петра Порошенко от 28 марта.
Украина намерена продолжить дальнейшее совместное с НАТО исследование вопроса противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации.
"Среднесрочные цели: проведение совместных с НАТО исследований по вопросам противодействия гибридным угрозам в соответствующих сферах; разработка стратегий и политики по противодействию гибридной войне с учетом результатов исследований, проведенных в рамках Платформы Украина - НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне в Украине", - говорится в программе.
Кроме того, в Украине планируется разработать методические и учебные материалы для подготовки специалистов по вопросам противодействия таким угрозам, а также "внедрение механизма обмена опытом с государствами-членами НАТО, ЕС, с другими партнерами по противодействию тактике ведения Российской Федерацией гибридной войны".
Среди приоритетов на 2018 год - согласование с НАТО предложенных украинской стороной проектных предложений по Платформе, налаживание партнерских отношений с Европейским центром передового опыта по противодействию гибридным угрозам (г.Хельсинки, Финляндия).
Запланировано также проведение международной конференции по вопросам противодействия гибридной войне с привлечением ведущих экспертов с целью обмена опытом и применения лучших практик.
С каких это пор нас СУЮТ в НАТО?!! А где референдумы, опросы ..Порошенко через свои личные амбиции и выгоды забыл об интересах своего народа...