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Геращенко: Незадекларированное имущество надо конфисковать

Антон Геращенко
09:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: По мнению Геращенко, бить нужно по самому болезненному, конфискуя имущество, а не давая условных сроков.

Народный депутат Антон Геращенко уверен, что незадекларированное имущество необходимо конфисковывать. Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Когда принимали этот закон еще в 2014 году, забыли указать, что нужно бить по самому болезненному – по имуществу и по деньгам. Должна быть конфискация того имущества, которое незадекларировано. И тогда не нужно никаких условных сроков. Если мерой ответственности будет конфискации имущества – все будут декларировать. Вопрос, примет ли ВРУ такой закон? Нет", - уверен А. Геращенко. Как объяснил депутат, сейчас привлечение чиновника к уголовной ответственности грозит ему максимум двумя годами условно - при том, что за 3 года ни один судебный приговор не был вынесен. Все же имущество остается нетронутым.

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Новости Украины, Антон Геращенко, Декларация, Имущество, Конфискация, Суд.
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