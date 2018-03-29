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В МИД обсудили с венгерским послом его заявления насчет Закарпатья

Школа
10:12 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Закарпатская община и Министерство образования достигли взаимопонимания относительно закона об образовании, но Венгрия не намерена снимать свои претензии.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что с послом Венгрии в Украине Эрно Кешкенем состоялся разговор относительно его заявлений по Закарпатью. Об этом она заявила в эфире "Радио НВ".

В частности, ее спросили о венгерском после, который позволял себе недипломатичные высказывания. "С ним была проведена беседа", - сказала Зеркаль.

"Предупреждение было передано", - подчеркнула она.

По ее словам, в минувшую пятницу состоялась встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с венгерской общиной Закарпатья, во время которой удалось "снять все озабоченности, которые возникают у венгерской общины" относительно закона об образовании.

"Фактически сейчас на уровне общины и Министерства образования уже есть взаимопонимание относительно того, какие меры удовлетворят общину, как это возможно реализовать", - отметила заместитель главы МИД.

"С моей точки зрения мы смогли выстроить отношения с общиной, что сейчас очень важно, и это не может быть предметом спекуляций на уровне Европейского Союза или НАТО", - считает Зеркаль.

При этом она предположила, что "Венгрия не будет снимать свои претензии" относительно закона об образовании. "Поскольку я понимаю, то они будут выдвигать свои претензии, и я не ожидаю, что они прекратят провоцировать и все время использовать все возможные рычаги для продолжения спекуляций, но мы исходим из того, что надо быть конструктивными, и пытаемся найти этот конструктив именно с общиной", - добавила замминистра.

МИД: Посол Венгрии превышает свои полномочия

Ранее Зеркаль отмечала, что посол Венгрии в Украине превышает свои полномочия, заявляя о том, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. 

Новым законом "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

Языковые положения закона (ст. 7) вызвали озабочепнность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи.

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

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Новости Украины, Взаимопонимание, Закон об образовании, Минобразования, Община в Закарпатье.
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