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Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры

Иванна Климпуш-Цинцадзе
11:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", определяющий, что языком образовательного процесса является государственный язык.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что решение Венгрии о блокировании Комиссии Украина-НАТО на уровне министров создает опасный прецедент в сотрудничестве НАТО со странами-партнерами, сообщает правительственный портал.

"Делая отношения Украины и НАТО заложником двусторонних вопросов с Украиной, правительство Венгрии открывает ящик Пандоры и создает угрожающий прецедент для будущего сотрудничества Альянса с партнерами", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в штаб-квартире НАТО, коснувшись вопроса украинско-венгерских отношений и решения Венгрии.

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Вице-премьер подчеркнула, что разрабатывая механизмы внедрения закона "Об образовании", украинская сторона будет соблюдать ранее заявленные обязательства по реализации рекомендаций Венецианской комиссии, а также открыта для консультаций с венгерским меньшинством в Украине и с венгерским правительством.

Как сообщалось, заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

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Новости Украины, Венгрия, Закон об образовании, Иванна Климпуш-Цинцадзе, НАТО.
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