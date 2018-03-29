СБУ: Вольнова Росии не выдадут

Объявление в розыск в России украинского пранкера Евгения Вольнова не означает, что Украина может выдать его Российской Федерации. "Украина своих граждан не выдает", - сказала спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. Она пояснила, что вопрос о выдаче Е. Вольнова России не относится к компетенции Службы безопасности Украины. В то же время спикер подчеркнула: "Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти".

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера, которого обвиняют в распространении ложной информации о числе жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Власти РФ объявили его в розыск.