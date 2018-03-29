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СБУ: Вольнова Росии не выдадут

СБУ
12:27 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Согласно Конституции, Украина не выдает своих граждан иностранным государствам.

Объявление в розыск в России украинского пранкера Евгения Вольнова не означает, что Украина может выдать его Российской Федерации. "Украина своих граждан не выдает", - сказала спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. Она пояснила, что вопрос о выдаче Е. Вольнова России не относится к компетенции Службы безопасности Украины. В то же время спикер подчеркнула: "Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти".

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера, которого обвиняют в распространении ложной информации о числе жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Власти РФ объявили его в розыск.

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Новости Украины, Пранкер, Розыск, Россия, СБУ, Следком РФ, Украина.
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