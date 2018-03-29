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Порошенко ввел в состав СНБО нового главу НБУ

Яков Смолий
14:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который ввел в состав Совета нацбезопасности Украины главу Нацбанка Украины Якова Смолия.

Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны руководителя Национального банка Якова Смолия, предварительно освободив Валерию Гонтареву от этой должности. Соответствующий указ №90/2018 обнародован на сайте Главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича - руководителя Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета Валерию Гонтареву", - гласит документ.

Рада одобрила увольнение Гонтаревой, ее должность занял Смолий

Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада назначила Якова Смолия руководителем Национального банка Украины, предварительно освободив от этой должности Валерию Гонтареву.

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Новости Украины, Ввод, Глава НБУ, Петр Порошенко, Состав СНБО, Яков Смолий.
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