Порошенко ввел в состав СНБО нового главу НБУ

Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны руководителя Национального банка Якова Смолия, предварительно освободив Валерию Гонтареву от этой должности. Соответствующий указ №90/2018 обнародован на сайте Главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича - руководителя Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета Валерию Гонтареву", - гласит документ.

Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада назначила Якова Смолия руководителем Национального банка Украины, предварительно освободив от этой должности Валерию Гонтареву.