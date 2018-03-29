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Порошенко ввел в состав СНБО нового главу НБУ
Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который ввел в состав Совета нацбезопасности Украины главу Нацбанка Украины Якова Смолия.
Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны руководителя Национального банка Якова Смолия, предварительно освободив Валерию Гонтареву от этой должности. Соответствующий указ №90/2018 обнародован на сайте Главы государства.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича - руководителя Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета Валерию Гонтареву", - гласит документ.
Рада одобрила увольнение Гонтаревой, ее должность занял Смолий
Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада назначила Якова Смолия руководителем Национального банка Украины, предварительно освободив от этой должности Валерию Гонтареву.
Telegraf.com.ua