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Украина и Дания готовят совместную авиаоперацию

Ил-76
14:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Борт Ил-76 ВС ВСУ в Гренландии осуществит переброску имущества и горючего с американской базы на датскую.

В воздушных силах Украины продолжается подготовка к уже десятой украинско-датской операции "Северный сокол" по доставке топлива и грузов на острове Гренландия. Как сообщается в Facebook Командования Воздушных сил ВСУ, нынешняя миссия начнется 3 апреля и продлится до 5 мая. Во время "Северного сокола-2018" планируется выполнить 25 рейсов самолетом Ил-76 с американской авиабазы Туле на датскую станцию "Норд" и перевезти более 500 тонн горючего, а также иного имущества, определенного техническим соглашением. Общий налет составит 120 часов.

В командовании ВС отметили, что Ил-76, который в этом году будет задействован в миссии, не так давно восстановили на Николаевском ГП "НАРП". Старший инспектор-летчик Командования ВС полковник Сергей Артеменко рассказал, что для организации подготовки к предстоящей операции датская сторона передала Воздушным Силам ВС Украины аванс в размере $150 тысяч. Эти деньги должны быть направлены на закупку запасных частей и имущества, необходимых для выполнения поставленных задач. Кроме того, в конце февраля Украину посетила делегация ВВС Королевства Дании, представители которой имели возможность наблюдать за последними приготовлениями наших военнослужащих.

По словам С. Артеменко, в начале марта из Гренландии в Украину самолетом С-130 ВВС Королевства Дании были доставлены новые резиновые баки для топлива. На аэродроме в Борисполе украинские военные вместе с датскими коллегами смонтировали резервуары в грузовом отсеке Ил-76 и проверили их на герметичность и надежность креплений. После этого все оборудование демонтировали и отправили самолетом С-130 обратно в Данию, где оно будет ждать прибытия украинского транспортника в апреле. В общем к Гренландии отправятся 23 представителя Воздушных Сил ВС Украины. Среди них 11 членов экипажа, 10 человек инженерно-технического состава и двое представителей Командования ПС — руководитель операции от украинской стороны и его помощник.

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Новости Украины, Гренландия, Дания, Ил-76, Северный сокол, Украина.
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