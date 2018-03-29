В Донецкой области полиции сдался россиянин, воевавший в рядах боевиков

В Бахмутском районе Донецкой области полицейским сдался гражданин Российской Федерации, уроженец Республики Саха (Якутия), который ”нес службу” в рядах боевиков.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

В полицию в городе Часов Яр обратился 24-летний мужчина и сообщил, что в 2014 году принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Бахмутского района.

”Оказалось, что он является гражданином РФ, в Украину приехал в 2006 году. В июня 2014 года вступил в ряды боевиков. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город Часов Яр”, - говорится в сообщении.

После освобождения Бахмутского района украинскими войсками мужчина бежал и 4 года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины. На днях он вернулся в Часов Яр. ”Узнав, что существует программа ”Вернись домой”, которая дает шанс освободиться от уголовной ответственности, бывший боевик добровольно пришел в полицию”, - говорится в сообщении. При себе мужчина имел фальшивый паспорт гражданина Украины.

По факту участия в незаконном вооруженном формировании открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.