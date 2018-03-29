Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко о заявлении "нормандской четверки": Путин такого раньше не делал Геращенко о заявлении "четверки": Путин такого раньше не делал
Новости: Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на арест Савченко (онлайн) Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на арест Савченко (онлайн)
Новости: "Мариуполь" – "Динамо": телеканал "Футбол 1" не просил о переносе начала матча "Мариуполь" – "Динамо": телеканал "Футбол 1" не просил о переносе начала матча
Новости: Астрономы обнаружили галактику без темной материи Астрономы обнаружили галактику без темной материи
X

Суд в РФ подтвердил, что Чийгоз и Умеров не могут получить указы о помиловании

Ильми Умеров, Ахтем Чийгоз и Мустафа Джемилев
16:03 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Московский городской суд подтвердил, что Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, помилованные президентом РФ, указы о своем помиловании получить не могут.

Московский городской суд, в который "помилованные" президентом РФ Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз обратились с жалобой на отказ Тверского райсуда принять иски к АП РФ, подтвердил: указы о своем помиловании они получить не могут. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Вчера Московский городской суд все-таки вынес решения по частным жалобам Чийгоза и Умерова на отказ Тверского районного суда принять иски к администрации президента РФ... Московский городской суд вчера кулуарно утвердил весь этот бред Тверского районного суда и не стал отменять эти два постановления", - говорится в сообщении.

В приложенной копии судебного решения Тверского суда говорится: "Обжалование в судебном порядке действий государственных органов и их должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении президента РФ, а также предъявление административных исков к данным государственным органам, на практике означает прямое или косвенное вмешательство в конституционно-правовую или иную деятельность президента России как главы государства, обладающего неприкосновенностью и осуществляющего верховную государственную власть в РФ, что недопустимо и нарушает основы конституционного строя РФ и принцип разделения властей, закрепленный в ст.10 конституции РФ".

Полозов подчеркнул, что решения Мосгорсуд выносил кулуарно, без участия сторон, без протокола. То есть фактически заседание не проводилось, а судьи просто посмотрели письменные материалы и вынесли решения. "Закон теперь позволяет им это делать, называется это упрощенный (письменный) порядок производства", - отметил адвокат.

Он также подчеркнул, что такой вариант развития событий устраивает его подзащитных - теперь не осталось процессуальных препятствий для обращения в Европейский суд по правам человека.

"А что касается национальной юрисдикции, то ради спортивного интереса можно посудиться дальше - в кассации и надзоре. А заодно еще раз замерить глубину юридического (и не только) безумия, в которое погрузилась страна", - написал Полозов.

25 октября 2017 года заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, осужденные российским "судом", были вывезены сотрудниками российских спецслужб в симферопольский аэропорт. Их спецбортом в сопровождении вооруженных людей в гражданской одежде доставили в Турцию, откуда позже они прибыли в Киев.

Умеров и Чийгоз рассказали в Европарламенте, как РФ терроризирует крымчан

Никаких документов об освобождении никто не предоставлял. Единственной "зацепкой", объясняющей происходящие события, оказалась справка об освобождении, выданная Чийгозу начальником СИЗО, в которой была ссылка на некий указ президента РФ о помиловании.

Поскольку правовой статус Чийгоза и Умерова на территории Российской Федерации, а равно и оккупированного Крыма так и остался неопределенным, было принято решение истребовать в администрации президента РФ текст данных указов, тем более что часть 2 статьи 24 Конституции РФ обязывает чиновников и госорганы предоставлять для ознакомления тексты своих актов тем лицам, чьи права и свободы затрагиваются данными актами.

На запросы администрация президента РФ ответила отказом.

В конце декабря Умеров и Чийгоз обратились в суд с иском к администрации президента РФ с требованием предоставить для ознакомления эти указы о помиловании. Тверской суд в день поступления вынес постановление об отказе в принятии иска.

В интервью Умеров разъяснял, что, по его мнению, в действительности никакого указа о помиловании не существует, а их освобождение стало возможным благодаря "банальному обмену".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, Московский городской суд, Отказ, Помилование, Указы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

СБУ: Вольнова Росии не выдадут МИД: резкое заявление еврокоммисара не скажется на безвизе с ЕС Петренко надеется, что НАПК с новым главой "наконец заработает полноценно"

Последние новости

Во Франции задержали водителя, пытавшегося сбить военных Вышел трейлер фильма "Конечная" с Марго Робби (Видео) Россия хочет получить материалы об отравлении дочери Скрипаля
Сегодня читают
01 Заброшенный подземный город обнаружен под горами Кавказа
02 Таинственная подводная лодка проплыла мимо дайверов (Видео)
03 Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры
04 "Нормандская четверка" сделала важное заявление по Донбассу
05 Футзал. Как бразилец издевается над соперниками в белорусском чемпионате (Видео)
Новости сегодня
16:40 В Раде предлагают ввести единую электронную карточку идентификации нардепа
16:30 Серена Уильямс: Узнав о беременности, я испугалась, что не смогу играть в теннис
16:27 МИД РФ сравнил украинских пограничников с сомалийскими пиратами
16:26 УЗ объявила первые тендеры на электричку в "Борисполь"
16:25 В Украине могут ввести психиатрическое освидетельствование для получения прав
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Грузия выдворяет российского дипломата Грузия выдворяет российского дипломата
Новости: НАТО предлагает Украине помощь на выборах 2019 года НАТО предлагает Украине помощь на выборах 2019 года
Новости: Стало известно, когда в Украине запустят 4G Стало известно, когда в Украине запустят 4G
Новости: Чистый четверг у западных христиан: приметы и обычаи праздника Чистый четверг у западных христиан: приметы и обычаи праздника
Добавить комментарий
0