Суд в РФ подтвердил, что Чийгоз и Умеров не могут получить указы о помиловании

Московский городской суд, в который "помилованные" президентом РФ Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз обратились с жалобой на отказ Тверского райсуда принять иски к АП РФ, подтвердил: указы о своем помиловании они получить не могут. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Вчера Московский городской суд все-таки вынес решения по частным жалобам Чийгоза и Умерова на отказ Тверского районного суда принять иски к администрации президента РФ... Московский городской суд вчера кулуарно утвердил весь этот бред Тверского районного суда и не стал отменять эти два постановления", - говорится в сообщении.

В приложенной копии судебного решения Тверского суда говорится: "Обжалование в судебном порядке действий государственных органов и их должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении президента РФ, а также предъявление административных исков к данным государственным органам, на практике означает прямое или косвенное вмешательство в конституционно-правовую или иную деятельность президента России как главы государства, обладающего неприкосновенностью и осуществляющего верховную государственную власть в РФ, что недопустимо и нарушает основы конституционного строя РФ и принцип разделения властей, закрепленный в ст.10 конституции РФ".

Полозов подчеркнул, что решения Мосгорсуд выносил кулуарно, без участия сторон, без протокола. То есть фактически заседание не проводилось, а судьи просто посмотрели письменные материалы и вынесли решения. "Закон теперь позволяет им это делать, называется это упрощенный (письменный) порядок производства", - отметил адвокат.

Он также подчеркнул, что такой вариант развития событий устраивает его подзащитных - теперь не осталось процессуальных препятствий для обращения в Европейский суд по правам человека.

"А что касается национальной юрисдикции, то ради спортивного интереса можно посудиться дальше - в кассации и надзоре. А заодно еще раз замерить глубину юридического (и не только) безумия, в которое погрузилась страна", - написал Полозов.

25 октября 2017 года заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, осужденные российским "судом", были вывезены сотрудниками российских спецслужб в симферопольский аэропорт. Их спецбортом в сопровождении вооруженных людей в гражданской одежде доставили в Турцию, откуда позже они прибыли в Киев.

Никаких документов об освобождении никто не предоставлял. Единственной "зацепкой", объясняющей происходящие события, оказалась справка об освобождении, выданная Чийгозу начальником СИЗО, в которой была ссылка на некий указ президента РФ о помиловании.

Поскольку правовой статус Чийгоза и Умерова на территории Российской Федерации, а равно и оккупированного Крыма так и остался неопределенным, было принято решение истребовать в администрации президента РФ текст данных указов, тем более что часть 2 статьи 24 Конституции РФ обязывает чиновников и госорганы предоставлять для ознакомления тексты своих актов тем лицам, чьи права и свободы затрагиваются данными актами.

На запросы администрация президента РФ ответила отказом.

В конце декабря Умеров и Чийгоз обратились в суд с иском к администрации президента РФ с требованием предоставить для ознакомления эти указы о помиловании. Тверской суд в день поступления вынес постановление об отказе в принятии иска.

В интервью Умеров разъяснял, что, по его мнению, в действительности никакого указа о помиловании не существует, а их освобождение стало возможным благодаря "банальному обмену".