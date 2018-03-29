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Портнов подал в суд на СБУ

Андрей Портнов
19:34 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал иск на Службу безопасности Украины.

В четверг, 29 марта, первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов будет судиться со Службой безопасности Украины, которая обвинила его в государственной измене.

Об этом он сам сообщает в Facebook.

"Сегодня подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространённую обо мне информацию о якобы государственной измене", – пишет Портнов.

26 марта стало известно, что СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена", передает Украинская правда.

По словам народного депутата Андрея Левуса, Портнова важно привлечь к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории, но и потому, что "он и сейчас несет угрозу украинской независимости".

В политической партии "Оппозиционный блок" заявили, что считают преследованием по политическим мотивам уголовное производство против Портнова.

Ранее прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.

В 2015 году Генпрокуратура объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой.

Портнов тогда был объявлен в розыск. В конце октября 2015 года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия с себя санкций. Позже Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.

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Новости Украины, Андрей Портнов, Виктор Янукович, СБУ, Суд.
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