Портнов подал в суд на СБУ
Новости Украины: Первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал иск на Службу безопасности Украины.
В четверг, 29 марта, первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов будет судиться со Службой безопасности Украины, которая обвинила его в государственной измене.
Об этом он сам сообщает в Facebook.
"Сегодня подал иск к СБУ в Шевченковский суд Киева. Требую признать недостоверной и опровергнуть распространённую обо мне информацию о якобы государственной измене", – пишет Портнов.
26 марта стало известно, что СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена", передает Украинская правда.
По словам народного депутата Андрея Левуса, Портнова важно привлечь к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории, но и потому, что "он и сейчас несет угрозу украинской независимости".
В политической партии "Оппозиционный блок" заявили, что считают преследованием по политическим мотивам уголовное производство против Портнова.
Ранее прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
В 2015 году Генпрокуратура объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой.
Портнов тогда был объявлен в розыск. В конце октября 2015 года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия с себя санкций. Позже Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.