Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывают Верховную Раду Украины отменить требования закона о предоставлении электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов государственных компаний.

Об этом говорится в заявлении послов G7, размещенном "Группой поддержки Украины" в Twitter в рамках председательства Канады в G7 в 2018 году. "Послы стран "Большой семерки" остаются глубоко обеспокоенными приближением 1 апреля - конечной даты подачи электронных деклараций международными членами наблюдательных советов государственных компаний и антикоррупционными активистами.

Мы настоятельно призываем народных депутатов во время ближайшего заседания найти законодательное решение, которым будут отменены эти требования в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, или отсрочено их действие", - подчеркивается в заявлении.

Послы также призвали депутатов принять временное положение об освобождении от ответственности тех лиц, которые не подадут декларации в установленный срок, чтобы создать возможность найти долгосрочное решение.

«Мы приветствуем усилия народных депутатов, которые уже работают над достижением этого», - добавляется в заявлении.

"Текущие требования относительно электронного декларирования не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим международным практикам. Они препятствуют привлечению и сохранению квалифицированных международных членов наблюдательных советов государственных компаний, что необходимо для улучшения корпоративного управления в Украине и повышения экономического роста. Также должное гражданское общество является принципиально важным для эффективной демократии", - подчеркивается в заявлении.

Послы G7 напомнили, что система декларирования доходов и имущества призвана обеспечивать подотчетность лиц, наделенных публичными полномочиями, а не создавать излишнюю нагрузку и давление на гражданское общество. «Текущие требования существенно усложнят борьбу Украины с коррупцией", - заявили послы. Как сообщалось, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года подать первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали "шагом назад" поправки к закону о е-декларировании. 8 июля 2017 года президент Петр Порошенко внес в парламент проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи".

Законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом "О предотвращении коррупции". 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью. 28 марта Порошенко призвал Верховную Раду отменить законодательное требование о предоставлении общественными активистами е-деклараций. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил принять соответствующие изменения 3 апреля.