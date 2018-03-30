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В Канаде объяснили, почему безвиз с Украиной не актуален

Украина-Канада
01:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: В правительстве отметили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.

Правительство Канады в настоящее время не рассматривает возможности введения безвизового режима поездок для украинцев.

Об этом говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

"Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", - утверждается в документе.

"В эти критерии входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью", - объясняется в документе.

Кроме этого, в Канаде подчеркнули, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его анализ на основе взаимности.

"Визовый режим – это наиболее эффективный механизм выявления и пресечения незаконной иммиграции в Канаду, поскольку те, кто подает заявку на получение виз, проходят проверку безопасности и исследование состояния здоровья. Оценивается также намерение путешественника и его возможность придерживаться условий пребывания в Канаде", - подчеркивается в тексте.

Напомним: в обнародованном в конце декабря прошлого года отчете Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны "Канадская поддержка Украины во время кризиса и вооруженного конфликта", правительство призвали отменить визовые требования для краткосрочных поездок украинцев.

Добавим также, что Украина отменила визы для канадцев еще в 2005 году.

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Новости Украины, Безвиз, Канада, Правительство Канады, Украина.
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