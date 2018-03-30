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Россия разорвала соглашение с Украиной о поставках оружия

Оружие
03:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД РФ распространил в четверг официальное сообщение, что 28 марта в среду было прекращено действие правительственного соглашения между Украиной и Россией о порядке взаимных поставок вооружений.

Россия объявила о разрыве соглашения с Украиной о порядке взаимных поставок оружия и военной техники.

Об этом говорится в сообщении МИДа РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"28 марта 2018 года прекращено действие Соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения", - указано в обнародованном документе.

Соглашение действовало с 8 февраля 1995 года.

Напомним: в ноябре 2017 года Кабинет министров Украины в одностороннем порядке прекратил это соглашение. Согласно документа, государства поставляли вооружение и технику по согласованным стандартам и заключенным договорам.

Также 18 октября Украина разорвала соглашение с РФ о специализации предприятий, производящих военную продукцию.

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Новости Украины, МИД РФ, Поставки оружия, Россия, Украина.
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