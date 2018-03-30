Россия разорвала соглашение с Украиной о поставках оружия
Новости Украины: МИД РФ распространил в четверг официальное сообщение, что 28 марта в среду было прекращено действие правительственного соглашения между Украиной и Россией о порядке взаимных поставок вооружений.
Россия объявила о разрыве соглашения с Украиной о порядке взаимных поставок оружия и военной техники.
Об этом говорится в сообщении МИДа РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"28 марта 2018 года прекращено действие Соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения", - указано в обнародованном документе.
Соглашение действовало с 8 февраля 1995 года.
Напомним: в ноябре 2017 года Кабинет министров Украины в одностороннем порядке прекратил это соглашение. Согласно документа, государства поставляли вооружение и технику по согласованным стандартам и заключенным договорам.
Также 18 октября Украина разорвала соглашение с РФ о специализации предприятий, производящих военную продукцию.