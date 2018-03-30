Киев требует от Москвы проверить состояние здоровья Балуха

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге с просьбой организовать медосмотр и проверить условия содержания политзаключенного Владимира Балуха, который с 19 марта держит голодовку в симферопольском СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Обращаюсь к Вам в интересах гражданина Украины Балуха Владимира Григорьевича, 1971 г.р., который был осужден на три года и пять месяцев лишения свободы", - говорится в обращении Денисовой.

Она отмечает, что, по имеющейся информации, Балух, который находится в следственном изоляторе в Крыму, с 19 марта отказывается от еды в знак протеста против обвинительного приговора по уголовному делу, которое, по его мнению, является сфабрикованным.

"К нам поступила информация, что после отказа от пищи состояние здоровья Балуха В.Г. резко ухудшилось. Кроме того, после его перевода в одиночную камеру ему не разрешили взять с собой личные вещи", - пишет Уполномоченный ВР Украины по правам человека.

Она также обратила внимание российского омбудсмена на то, что адвокату Балуха так и не удалось попасть к своему подзащитному в следственный изолятор.

"Из-за отсутствия связи с Балухом В.Г. у родственников возникают опасения относительно состояния его здоровья и условий содержания в следственном изоляторе. Из-за этого обращаюсь к Вам с просьбой посодействовать в организации осмотра Балуха В.Г. квалифицированными врачами и дать поручение проверить условия его содержания в следственном изоляторе», - подытожила Денисова.

Как сообщалось, осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух после объявления голодовки только пьет воду и чай.

Адвокат заключенного Ольга Динзе рассказывала, что сможет увидеть подзащитного и узнать о состоянии его здоровья полную информацию только 2 апреля. Тогда же к заключенному надеется попасть и Архиепископ Климент.

МИД Украины требует от России освободить политзаключенного Балуха.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысячи гривень).

14 марта Верховный суд Крыма изменил приговор, исключив из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.