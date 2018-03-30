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ГПУ: Холодницкий не явился на вызов для дачи образца голоса

Назар Холодницкий
13:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Gottstat.com

Новости Украины: Генеральная прокуратура вызвала на допрос руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Руководитель САП Назар Холодницкий не появился в пятницу на вызов следственного департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ для предоставления образцов своего голоса.

Об этом сообщил руководитель департамента Владимир Гуцуляк.

"Следователь департамента расследования в сфере экономики вызвал Холодницького для предоставления образцов голоса, однако он не явился на 10 часов", - сказал он.

Гуцуляк добавил, что в случае неявки Холодницкого на повторный вызов к нему будет применен привод.

Как сообщалось, руководитель САП в комментарии Укринформу подтвердил информацию об обнаружении в своем кабинете устройства, похожего на то, что применяется для скрываемого прослушивания.

Он также предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него.

Ранее некоторые СМИ сообщали со ссылкой на источники, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет руководителя САП Холодницкого. Отмечалось, что оборудование для прослушивания в кабинете Холодницкого было установлено сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры и за санкциями суда. По данным СМИ, оборудование для прослушивания якобы было установлено в аквариуме в кабинете руководителя САП.

Луценко рассказал о следствии в отношении главы САП Холодницкого

Впоследствии генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что Холодницкого прослушивали в его рабочем кабинете.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что официальная позиция ведомства о ситуации с прослушиванием руководителя САП появится в ближайшее время.

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Новости Украины, SAP, ГПУ, НАБУ, Назар Холодницкий, Юрий Луценко.
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