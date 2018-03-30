В МИД отреагировали на высылку украинских дипломатов из РФ

Министерство иностранных дел РФ проинформировало украинскую сторону о высылке 13 украинских дипломатов, сообщил МИД Украины.

"30 марта МИД Российской Федерации сообщил, что тринадцать украинских дипломатов должны покинуть эту страну. Это ожидаемый шаг со стороны Кремля, который уже долгое время откровенно демонстрирует миру нарушение норм международного права, считает возможным вести агрессивные необъявленные войны, вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, нарушать права и свободы граждан, в том числе их неотъемлемое право на жизнь", - говорится в заявлении МИД Украины в связи с высылкой 13 украинских дипломатов из РФ.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина предпринимает и будет продолжать предпринимать все меры с целью противодействия и предотвращения системного и постоянного вмешательства, подрывных действий РФ в дела Украины, в том числе путем объявления персонами нон-грата лиц, подозреваемых в причастности к таким неправомерным действиям.

В МИД напомнили, что на днях Украина выслала 13 российских дипломатов, осуществлявших в Украинском государстве деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

"Это был жест солидарности с партнерами, ответ на обоснованные подозрения об ответственности России за совершение грубого нарушения международного права и режима нераспространения - применение оружия массового поражения против гражданского населения в мирное время. (…) Трагедия Солсбери является продолжением агрессивной политики Москвы, направленной на нарушение суверенитета иностранных государств и подрыв международного правопорядка", - сказано в заявлении.

В МИД также указали, что действия РФ свидетельствуют о том, что ее руководство продолжает жить "в ложном мире иллюзий и упорно держит линию на самоизоляцию от цивилизованного мира".

"Мы убеждены в действенности международной солидарности в ответ на постоянные провокации и нарушения РФ на международной арене и призываем наших иностранных партнеров продолжать скоординированное давление в виде практических шагов, которые будут ограничивать возможности Кремля для продолжения агрессивных действий", - подытоживается в заявлении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил высылку украинских дипломатов из Российской Федерации в ответ на действия украинской стороны.

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 марта 2018 г.

"Зеркальная" реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира", - написал глава МИД в Твиттере.

При этом он подчеркнул, что о гражданах Украины в РФ "есть кому позаботиться". "Работаем дальше", - добавил П.Климкин.