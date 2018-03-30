Геращенко: В РФ остаются несколько десятков украинских дипломатов

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что после высылки МИД РФ группы украинских дипломатов на территории России остаются несколько десятков сотрудников украинских дипмиссий.

"Как я и прогнозировала, в ответ на высылку российских дипломатов из Украины, РФ вышлет наших действующих дипломатов и консулов, которые занимаются поддержкой украинцев, оказавшихся в России в беде. В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет труднее, возрастет нагрузка и давление", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По ее словам, Киев должен поддержать украинских дипломатов, которые остаются в РФ, продолжая работать и оказывать помощь политзаключенным гражданам Украины.

"Первое – Верховная Рада обязана, наконец, принять закон о дипломатической службе, чтобы усилить социальные гарантии наших дипломатов, создать надлежащие условия и защиту", - отметила И.Геращенко.

Также по ее словам, украинскому правительству необходимо на уровне одного из действующих вице-премьеров "закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию поддержки и юридической помощи семьям заложников и политзаключенных, украинцев и крымских татар".

"Также мы ожидаем усиления солидарности мира по освобождению наших заложников, усилению давления на РФ", - добавила она.