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Глава МИД Украины встретился с Президентом Турции

Павел Климкин и Реджеп Тайип Эрдоган
20:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Павел Климкин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили украинско-турецкое взаимодействие по освобождению украинских политзаключенных в Крыму и РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжение украинско-турецкого взаимодействия по освобождению украинских политических заключенных в оккупированном Крыму и на территории РФ с привлечением к этому процессу лидеров крымскотатарского народа.

Как сообщает в пятницу пресс-служба МИД Украины, президент Турции принял украинскую делегацию во главе с П.Климкиным.

В ходе встречи глава МИД Украины отметил, что вопросы обеспечения прав и законных интересов граждан Украины, которые подвергаются давлению и репрессиям на временно оккупированных территориях Украины со стороны государства-агрессора находятся в центре повышенного внимания Украины.

"Министр подчеркнул необходимость продолжения украинско-турецкого взаимодействия по освобождению украинских политических заключенных, содержащихся в оккупированном Крыму и на территории РФ, в том числе с привлечением к этому процессу лидеров крымскотатарского народа", - сказано в сообщении МИД.

На встрече была высказана высокая оценка развития украинско-турецкого двустороннего сотрудничества, в частности углубление торгово-экономического сотрудничества и социальной сфере.

Кроме того, стороны обсудили основные элементы подготовки к VII заседания Стратегического совета высокого уровня, который состоится в этом году в Турции под сопредседательством президентов Украины и Турции.

Во встрече с Р.Т.Эрдоганом также принимали участие уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, народный депутат Украины Мария Ионова (фракция "Блок Петра Порошенко"). Кроме того, на встрече присутствовали заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которые были освобождены из российского плена благодаря усилиям турецкой стороны.

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Новости Украины, МИД Украины, Павел Климкин, Реджеп Тайип Эрдоган, РФ, Турция, Украина.
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