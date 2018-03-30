Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки"

Тема Украины будет занимать главное место в обсуждениях представителей стран G7 в этом году.

Об этом говорится в ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, текст которого есть в распоряжении.

"Канада использует своё президентство в G7, как важный механизм тесного сотрудничества с партнерами и поиска совместного ответа на то, как помочь Украине во время нынешнего кризиса, поддержав её амбициозные усилия по реформированию", - говорится в документе.

В правительстве добавили, что тема Украины была важной составляющей дискуссий G7 и в прошлом году. "G 7 остается важным механизмом предоставления помощи и выражения солидарности с Украиной. Поэтому Канада изучает, каким образом лучше всего поддержать Украину, включив её - где можно - в повестку дня G7 во время председательства Канады в 2018-м", - утверждается в тексте.

В документе подчеркивается также, что подход государств-членов G7 предусматривает "общее признание того, что решение кризиса требует полного воплощения всеми сторонами своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями".

Напомним, в обнародованном в конце декабря прошлого года отчете Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны «Канадская поддержка Украины во время кризиса и вооруженного конфликта», депутаты призвали правительство продвигать интересы Украины в рамках G7.

Как известно, председательство в Большой семерке ротируется между членами на годовой срок и начинается 1 января. В 2018 году формально председательствовать в этой международной организации будет Канада. Саммит лидеров стран-членов G7 пройдет летом во франкоязычном канадском регионе Квебек.