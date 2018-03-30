Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки"
Новости: Глава МИД Украины встретился с Президентом Турции Глава МИД Украины встретился с Президентом Турции
Новости: Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России
Новости: Появились новые подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри Появились новые подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри
X

Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки"

Канада и Украина
22:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Канада будет продвигать интересы Украины среди представителей стран "Большой семерки".

Тема Украины будет занимать главное место в обсуждениях представителей стран G7 в этом году.

Об этом говорится в ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, текст которого есть в распоряжении.

"Канада использует своё президентство в G7, как важный механизм тесного сотрудничества с партнерами и поиска совместного ответа на то, как помочь Украине во время нынешнего кризиса, поддержав её амбициозные усилия по реформированию", - говорится в документе.

В правительстве добавили, что тема Украины была важной составляющей дискуссий G7 и в прошлом году. "G 7 остается важным механизмом предоставления помощи и выражения солидарности с Украиной. Поэтому Канада изучает, каким образом лучше всего поддержать Украину, включив её - где можно - в повестку дня G7 во время председательства Канады в 2018-м", - утверждается в тексте.

В документе подчеркивается также, что подход государств-членов G7 предусматривает "общее признание того, что решение кризиса требует полного воплощения всеми сторонами своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями".

Напомним, в обнародованном в конце декабря прошлого года отчете Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны «Канадская поддержка Украины во время кризиса и вооруженного конфликта», депутаты призвали правительство продвигать интересы Украины в рамках G7.

Как известно, председательство в Большой семерке ротируется между членами на годовой срок и начинается 1 января. В 2018 году формально председательствовать в этой международной организации будет Канада. Саммит лидеров стран-членов G7 пройдет летом во франкоязычном канадском регионе Квебек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, G7, Большая семерка, Канада, Украина, Украина - Канада.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Глава Николаевской ОГА попросил Порошенко временно его отстранить Конституционный Суд Украины создал сенаты и коллегии ГПУ: Холодницкий не явился на вызов для дачи образца голоса

Последние новости

Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе Компания Google обновляет Google Play Books Закон о стратегической экологической оценке отправлен на подпись Порошенко
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
02 "Я заткну Ломаченко": Линарес - о предстоящем бое с украинским чемпионом
03 Тайна вселенной: физики приблизились к разгадке
04 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
05 Российская баскетболистка нокаутировала соперницу ударом по лицу (Видео)
Новости сегодня
23:02 Уморительные фото, которые вызовут бешенство у перфекционистов
22:51 Завораживающее величие: футуристическая башня в Панаме (Фото)
22:48 Кличко назвал условие окончания отопительного сезона
22:42 В Украине зарегистрирована Нацслужба здоровья
22:35 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий Руководитель САП провел брифинг: что рассказал
Новости: Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео) Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
Добавить комментарий
0