НАБУ завершило досудебное расследование о хищениях средств в Минобороны

Детективы НАБУ завершили досудебное расследование относительно должностных лиц Минобороны, подозреваемых в разворовывании средств в размере свыше 149 млн грн во время закупки топлива для потребностей ведомства.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"28 марта этим лицам и их защитникам открыты материалы досудебного расследования для ознакомления", - отмечается в сообщении.

В НАБУ напомнили, что речь идет о замминистре обороны Украины, директоре и работнике отдела Департамента государственных закупок и снабжения материальными ресурсами Минобороны, а также должностном лице Департамента внутреннего аудита Минобороны, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Фактический владелец коммерческого предприятия, которое поставляло топливо для Министерства обороны, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УКУ.

По данным следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам МОУ организовал процедуру открытых торгов по закупке жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года Комитет утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между МОУ и победителем конкурсных торгов были заключены 14 договоров по поставке топлива для техники специального назначения за счет средств Государственного бюджета Украины на общую сумму свыше 1 млрд грн.

В соответствии с данными досудебного расследования, на протяжении июня-августа 2016 года при отсутствии любых правовых оснований для внесения изменений к договорам о закупке товаров за бюджетные средства, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым была безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. Вследствие этого в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн.

Государственная аудиторская служба при проверке процедуры закупки топлива Министерством обороны в ООО "Трейд Коммодити" установила факт необоснованного превышения цены.

В рамках расследования было принято решение о выделении в отдельное производство материалов относительно двух других подозреваемых — представителя и номинального директора коммерческого предприятия, которые теперь находятся в международном розыске. Детективы НАБУ и прокуроры САП подали ходатайство о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования (так называемого "заочного расследования") относительно этих лиц.

Как сообщалось, 11 октября стало известно, что 4 должностных лица Министерства обороны задержаны по подозрению в растрате имущества на сумму почти 150 миллионов гривень. Среди них и заместитель главы ведомства Игорь Павловский. Глава МОУ Степан Полторак уже заявил: если следствие докажет вину его заместителя Игоря Павловского - он готов уйти в отставку.