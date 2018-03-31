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Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота

Надежда Савченко
03:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Состояние Надежды Савченко, которая находится под арестом, ухудшилось.

После объявления голодовки состояние здоровья арестованного внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко ухудшилось.

Об этом 30 марта в эфире "Громадського радіо" сообщила ее сестра Вера.

"Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа", – отметила она.

Савченко-младшая уточнила, что за сестрой следит врач, потому что у нее уже наблюдаются первые спазмы желудка.

По словам Веры, ее сестра находится в одиночной камере в изоляторе временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве. За нардепом ведется круглосуточное видеонаблюдение. Вера вместе с матерью посещали Надежду.

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Новости Украины, Дело Савченко, Надежда Савченко, Новости Украины, СБУ.
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