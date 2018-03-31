Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота
Новости: Магистратура по "Праву": Гриневич рассказала о "прививке от коррупции" Магистратура по "Праву": Гриневич рассказала о "прививке от коррупции"
Новости: Антидопинговые офицеры УЕФА пожаловали к "Барселоне" с проверкой на допинг Антидопинговые офицеры УЕФА пожаловали к "Барселоне" с проверкой на допинг
Новости: I'm back: Шварценеггер пошутил при пробуждении от наркоза I'm back: Шварценеггер пошутил при пробуждении от наркоза
X

Официальная Канада отреагировала на высылку дипломатов из РФ

Канада
03:36 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: МИД Канады сделал официальное заявление относительно высылки дипломатов.

Канада гордится своей согласованной с международным сообществом реакцией на отравление в британском Солсбери.

Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады в сети Твиттер.

«Канада гордится, что является частью коллективного ответа 29 государств на применение химического оружия в Солсбери, – пренебрежительного, злобного и безрассудочного нарушения основанного на правилах порядка», - написали в МИД.

В ведомстве добавили, что считают решение Кремля о выдворении 4 канадских дипломатов «неоправданным». «Канада сожалеет по поводу неоправданного выдворения 4 канадских дипломатов. Мы постараемся сделать их отъезд максимально легким», - отмечается в сообщении.

В пятницу МИД России вызвал посла Канады в Москве Джона Кура и объявило ему о том, что 4 сотрудника дипмиссии должны покинуть РФ.

Как сообщалось ранее, около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевой химического вещества в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен экс-офицер Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь. Канада выслала из страны четырех дипломатов РФ и отказала в аккредитации еще трем. Россия предприняла зеркальные меры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дело Скрипаля, Канада, МИД Канады, Новости мира, Россия, Сергей Скрипаль, Солсбери.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Совет Европы может возобновить мониторинг расследования расстрелов на Майдане Главы МИД Украины и Турции договорились о совместной работе и борьбе НАБУ открыло материалы расследования разворовывания средств Минобороны

Последние новости

Ученые разработали технологию печати трехмерных объектов из жидкости Кроссовер Suzuki SX4 испытали украинским бездорожьем (Видео) Ученые добились новых результатов в технологии электронной голографической микроскопии
Сегодня читают
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
05 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
Новости сегодня
03:56 Дебютный роман Шона Пенна был высмеян критиками и соцсетями
03:49 Украинский суд арестовал крымское судно "Норд"
03:13 Корейские исследователи создали дистанционно управляемых мышей (Видео)
02:53 "Вкусные" шедевры: юный кондитер покоряет Инстаграм (Фото)
02:29 Марк Хэмилл считает выпуск фильма о Хане Соло поспешным
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки"
Новости: Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео) Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
Добавить комментарий
0