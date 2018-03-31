Официальная Канада отреагировала на высылку дипломатов из РФ

Канада гордится своей согласованной с международным сообществом реакцией на отравление в британском Солсбери.

Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады в сети Твиттер.

«Канада гордится, что является частью коллективного ответа 29 государств на применение химического оружия в Солсбери, – пренебрежительного, злобного и безрассудочного нарушения основанного на правилах порядка», - написали в МИД.

В ведомстве добавили, что считают решение Кремля о выдворении 4 канадских дипломатов «неоправданным». «Канада сожалеет по поводу неоправданного выдворения 4 канадских дипломатов. Мы постараемся сделать их отъезд максимально легким», - отмечается в сообщении.

В пятницу МИД России вызвал посла Канады в Москве Джона Кура и объявило ему о том, что 4 сотрудника дипмиссии должны покинуть РФ.

Как сообщалось ранее, около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевой химического вещества в британском Солсбери, где 4 марта был отравлен экс-офицер Главного разведывательного управления РФ Сергей Скрипаль и его дочь. Канада выслала из страны четырех дипломатов РФ и отказала в аккредитации еще трем. Россия предприняла зеркальные меры.