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Геращенко: Россия, по традиции, действует подло и больно

Ирина Геращенко
06:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Председатель Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировал ситуацию вокруг выселения дипломатов Украины из РФ.

Российская Федерация высылает 13 действующих дипломатов Украины, в основном из посольства в Москве, и 5 - из консульства в Ростове. Из городов, где происходят большинство судилищ над украинскими политзаключенными.

Об этом написала первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - из нашего консульства в Ростове. Именно там происходят большинство судилищ над украинскими политзаключенными...", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, она уже получила несколько тревожных смс от родственников политзаключенных, которые волнуются, сможет ли теперь наше консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинцев.

"Да, нагрузка и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах... Для меня наши консулы в РФ - это герои, дипломатические киборги, без преувеличения!", - отмечает она.

Первый заместитель Председателя ВР призвала коллег по коалиции немедленно принять закон о дипломатической службе.

"Буду и впредь делать все для поддержки дипломатов, для немедленного принятия закона о дипслужбе (призываю всех коллег по коалиции отказаться от личных мотивов и семейных интересов при голосовании и немедленно принять закон)", – пишет Геращенко.

Кроме того, по ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент поддержки семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7 с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где продолжается этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, которая выступила солидарно с Британией и миром. Это будет весомая поддержка наших дипломатов и консулов, главное - наших дипломатов и семей заложников, наших политзаключенных", - пишет Геращенко.

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Новости Украины, Высылка дипломатов, Ирина Геращенко, Россия, Украина.
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