Порошенко подчеркнул "серьезную опасность" строительства Северного потока-2

Президент Украины Петр Порошенко считает, что сторонники строительства трубопровода "Северный поток - 2" являются "сообщниками России в ее гибридной войне".

Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое будет опубликовано в субботу, 31 марта, сообщает DW.

По словам Порошенко, строительство "Северного потока-2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины, по скольку Киев ежегодно будет терять по 2 миллиарда долларов пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу. Также российский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" ее.

Порошенко подчеркнул, что "Северный поток-2" это "инструмент политического давления" со стороны России.

Как сообщалось, во вторник, 27 марта, компания "Северный поток-2" (Nord Stream-2 AG) получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой ИЭЗ (исключительная экономическая зона), не смотря на то, что 21 марта депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения в газовую директиву, которая должна помешать строительству газопровода "Северный поток 2".