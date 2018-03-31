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Госдеп требует от Украины отменить декларирование антикоррупционеров

Госдеп
09:40 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: В США призывают Украину отменить требование о предоставлении электронной деклараций активистами.

В Государственном департаменте США призывают украинское правительство отменить требования закона относительно предоставления электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов государственных компаний.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хезер Науэрт, размещенном на сайте ведомства.

"Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить законодательство, требующее декларации активов гражданским обществом и международными членами наблюдательных советов государственных предприятий", - отмечается в заявлении.

"Система декларирования активов Украины должна обеспечивать подотчетность государственных чиновников, и не должна устанавливать лишних обременений или давления на гражданское общество. Этот карательный закон направляется на тех же лиц, которые стремятся улучшить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания Евромайдана и стремления украинского народа к демократической стране, которая руководствуется верховенством права", - отмечает пресс-секретарь Госдепартамента.

"Мы настоятельно призываем украинское правительство безотлагательно отменить требования относительно декларирования активов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, и тем самым обеспечить временное освобождение лиц, которые не подадут декларации до установленного крайнего срока", - добавила Науэрт.

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Новости Украины, Госдеп, Декларирование, США, Украина, Хезер Науерт.
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