Полицию обучают курсу домедицинской помощи

Первые 300 полицейских прошли курсы домедицинской помощи по стандартам Североатлантического альянса. Об этом заявил первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на церемонии открытия учебно-тренировочного центра домедицинской подготовки, сообщили в Департаменте коммуникации НПУ. По словам В. Аброськина, эти полицейские с декабря 2017 года по март 2018 года прошли курс специальной подготовки для работников, которые по своим служебным обязанностям должны предоставлять домедицинскую помощь пострадавшим, но не имеют медицинского образования.

"Все сотрудники Национальной полиции должны научиться оказывать качественную домедицинскую помощь, ведь правильно и своевременно оказанная медицинская помощь может спасти жизнь, и в такие моменты важна каждая секунда", - отметил он. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что каждый специалист системы МВД обязан уметь оказывать первую домедицинскую помощь. "Мы говорим о парамедиках, но видим, что в строю стоят и полицейские, и офицеры ГСЧС. Каждый из них должен уметь оказывать медицинскую помощь, даже не имея медицинского образования", - сказал А. Аваков. Глава МВД сообщил, что сегодня дипломы об успешном завершении курса домедицинской помощи получили 75 офицеров, но это только начало. "На этом мы не останавливаемся. Следующие в очереди на обучение - пограничники", - отметил А. Аваков.

В Департаменте отметили, что создание учебно-тренировочного центра домедицинской помощи в Украине продолжалось два года. Программой НАТО было частично выделено оборудование для обеспечения стационарного и мобильного учебно-тренировочного центра. Кроме того, на базе SMURD Fundation в Румынии специальную подготовку по стандартам НАТО прошли 14 украинских специалистов, которые сейчас и обучают украинских офицеров.