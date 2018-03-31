Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко о трассе Одесса-Рени: Уже отремонтировано 195 км, осталось - 94 км Порошенко о трассе Одесса-Рени: Уже отремонтировано 195 км, осталось - 94 км
Новости: Порошеко считает почетной обязанностью создание реабилитационных центов АТО Порошеко считает почетным создание реабилитационных центов
Новости: УПЛ. "Карпаты" обыграли "Черноморец" УПЛ. "Карпаты" обыграли "Черноморец"
Новости: Систему Starlink одобрила Федеральная комиссия США Систему Starlink одобрила Федеральная комиссия США
X

Полицию обучают курсу домедицинской помощи

Курс медицинской помощи
16:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Курсы для сотрудников МВД построены по НАТОвским стандартам, первые 300 полицейских их уже прошли.

Первые 300 полицейских прошли курсы домедицинской помощи по стандартам Североатлантического альянса. Об этом заявил первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на церемонии открытия учебно-тренировочного центра домедицинской подготовки, сообщили в Департаменте коммуникации НПУ. По словам В. Аброськина, эти полицейские с декабря 2017 года по март 2018 года прошли курс специальной подготовки для работников, которые по своим служебным обязанностям должны предоставлять домедицинскую помощь пострадавшим, но не имеют медицинского образования.

"Все сотрудники Национальной полиции должны научиться оказывать качественную домедицинскую помощь, ведь правильно и своевременно оказанная медицинская помощь может спасти жизнь, и в такие моменты важна каждая секунда", - отметил он. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что каждый специалист системы МВД обязан уметь оказывать первую домедицинскую помощь. "Мы говорим о парамедиках, но видим, что в строю стоят и полицейские, и офицеры ГСЧС. Каждый из них должен уметь оказывать медицинскую помощь, даже не имея медицинского образования", - сказал А. Аваков. Глава МВД сообщил, что сегодня дипломы об успешном завершении курса домедицинской помощи получили 75 офицеров, но это только начало. "На этом мы не останавливаемся. Следующие в очереди на обучение - пограничники", - отметил А. Аваков.

В Департаменте отметили, что создание учебно-тренировочного центра домедицинской помощи в Украине продолжалось два года. Программой НАТО было частично выделено оборудование для обеспечения стационарного и мобильного учебно-тренировочного центра. Кроме того, на базе SMURD Fundation в Румынии специальную подготовку по стандартам НАТО прошли 14 украинских специалистов, которые сейчас и обучают украинских офицеров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Домедицинская помощь, Курсы, МВД, НАТО, Полиция, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Госдеп требует от Украины отменить декларирование антикоррупционеров Порошенко подчеркнул "серьезную опасность" строительства Северного потока-2 Геращенко: Россия, по традиции, действует подло и больно

Последние новости

В NASA рассказали, когда начнут изучать Марс изнутри Умора да и только: вечерние анекдоты 31 марта "Ливерпуль" сотворил камбэк в гостевом матче с "Кристал Пэлас"
Сегодня читают
01 В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
02 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
03 Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
04 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
05 Джошуа - Паркер: где и когда смотреть бой
Новости сегодня
17:29 Странные открытки из прошлых веков, что вызовут у вас недопонимание (Фото)
17:29 Гол-шедевр в матче "Карпаты" - "Черноморец" в стиле Роналдиньо (Видео)
17:22 Телеведущая Соломия Витвицкая снялась в роскошной весенней фотосессии
17:16 Данные Госстата: доходы украинцев выросли, а сбережения - сократились
17:11 УПЛ. "Зирка" и "Александрия" четвертый раз сыграли в ничью
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман о медицинской реформе: Для людей все будет бесплатно! Гройсман рассказал о медицинской реформе
Новости: Япония предупреждает ядерной эскалации КНДР Япония предупреждает ядерной эскалации КНДР
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет отстаивать Украину на G7
Новости: Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике
Добавить комментарий
0