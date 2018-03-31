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Дипломатам РФ, выдворенным из США, закрыли въезд в Украину

Граница Украины
21:52 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: СБУ признала их деятельность несовместимой с дипломатическим статусом.

СБУ закрыла въезд в Украину 60 гражданам России, выдворенным из США на фоне дела об отравлении бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

"Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которые были выдворены из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - говорится в заявлении СБУ.

Как отмечается, запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта. Напомним, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастных к разведывательным службам РФ, которые были выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

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Новости Украины, Выдворение, Граница, Дипломаты, Закрытие, Россия, СБУ, Украина.
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