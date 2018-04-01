Внести изменения в Конституцию относительно Крыма будет сложно - Джемилев

В ближайшее время внести изменения в Конституцию Украины относительно изменения названия крымской республики будет сложно.

Об этом сказал лидер крымско-татарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев агентству «Анадолу» во время посещения Анкары (Турция).

Уполномоченный Президента Украины по делам крымско-татарского народа во время беседы поднял вопрос об идее внесения поправок в статью 10-ую Конституции Украины, что позволило бы сменить название Крымской автономной республики на Крымско-татарская автономная республика. "Парламентарий отметил, что для данного шага необходима поддержка 300 депутатов украинского парламентариев и в ближайшее время добиться принятия подобного решения будет сложно", - пишет агентство.

Джемилев также сообщил, что в преддверие визита президента России Владимира Путина в Анкару он проинформирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о положении крымских татар и попросит поддержки у Анкары.

Лидер крымских татар дал высокую оценку позиции Турции в вопросе поддержки территориальной целостности Украины. Он также выразил искреннюю благодарность за поддержку крымских татар, отметив, что Турция оказывает "наибольшую поддержку".

По словам Джемилева, особый вклад в дело укрепления турецко-украинских связей вносит Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), по линии которого в Украине реализовано около 500 различных проектов.

Он отметил, что Турция поддержит проект строительства жилых домов для семей крымских татар, вынужденно покинувших Крым после аннексии полуострова Россией.

Лидер крымско-татарского народа также рассказал о планах по строительству в Киеве школы с обучением на татарском языке, что позволит сохранить и передать подрастающему поколению информацию о культурно-историческом наследии народа.

«В числе прочего планируем строительство мечети в Киеве. Предварительная договоренность о поддержке турецкой стороны уже получена. Надеемся на скорую реализацию всех этих проектов», - сказал Джемилев.