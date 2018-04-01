Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Внести изменения в Конституцию относительно Крыма будет сложно - Джемилев Внести изменения в Конституцию относительно Крыма будет сложно - Джемилев
Новости: Немецкие депутаты вновь собираются посетить аннексированный Крым Немецкие депутаты вновь собираются посетить аннексированный Крым
Новости: Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
Новости: Украинская группа ДахаБраха выступит на фестивале в США Украинская группа ДахаБраха выступит на фестивале в США
X

Немецкие депутаты вновь собираются посетить аннексированный Крым

Крым
04:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Незаконно оккупированный Крым вновь посетит делегация немецких депутатов и бизнесменов.

Как передает "РИА Новости" об этом сообщил заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

По его словам, делегация примет участие в "Ялтинском международном экономическом форуме", который состоится с 19 по 21 апреля.

"К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии "Левые" и "Альтернатива для Германии". Кроме того, от партии "Альтернатива для Германии" будет несколько депутатов из бундестага. Плюс ко всему в делегацию войдут немецкие бизнесмены. Кроме того, еще четыре человека прибудут из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии намного больше, чем мы можем сегодня принять", — сказал РИА Новости Гемпель.

Он подчеркнул, что в делегацию войдет порядка 20 человек.

Напомним, это не первый "визит" немецких парламентариев в оккупированный Россией Крым. Группа немецких депутатов от партии Альтернатива для Германии, представляющих региональные парламенты Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии, в составе 9 человек находилась в оккупированном РФ Крыму в начале февраля. Там они выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что "полуостров является частью России".

Позже часть из этих депутатов посетили Сирию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Аннексированный Крым, Германия, Крым, Новости Украины, Политика, Украина, Юрий Гемпель.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Избраны представители в Совет общественного контроля при ГБР День свободы на Мальте: Порошенко поздравил мальтийцев В АП подтвердили временное отстранение от должности главы Николаевской ОГА

Последние новости

В Румынии, по подозрению в педофилии, был задержан учитель физкультуры Самолеты-разведчики и истребители Германии не соответствуют стандартам НАТО Рай на земле: захватывающая дух красота весенних Карпат (Фото)
Сегодня читают
01 Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео)
02 Дипломатам РФ, выдворенным из США, закрыли въезд в Украину
03 Антропологи воссоздали внешность кроманьонца по его черепу
04 City Trans Ukraine 2018: на выставке покажут новый троллейбус Барвинок (Видео)
05 Сколько Владимир Кличко заработал за бой с Поветкиным
Новости сегодня
04:17 СМИ: В США планируют рассмотреть вопрос о выводе своих военных из Сирии
04:06 Фалькао: Судейство финала Кубка лиги - позор для всего французского футбола
03:49 60 гражданам РФ, которых выдворили из США, СБУ запретила въезд в Украину
03:33 Когда диплом в переходе купил: невероятные фейлы строителей (Фото)
03:11 Более 816 тысяч человек подали декларации за прошлый год
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бельгия отказывается от ядерной энергии Бельгия отказывается от ядерной энергии
Новости: Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина
Новости: Лондон рассматривает запрос Посольства РФ Лондон рассматривает запрос Посольства РФ
Новости: Ученые назвали тип людей, наименее подверженных заболеваниям сердца Ученые назвали тип людей, наименее подверженных заболеваниям сердца
Добавить комментарий
0