Немецкие депутаты вновь собираются посетить аннексированный Крым

Как передает "РИА Новости" об этом сообщил заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

По его словам, делегация примет участие в "Ялтинском международном экономическом форуме", который состоится с 19 по 21 апреля.

"К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии "Левые" и "Альтернатива для Германии". Кроме того, от партии "Альтернатива для Германии" будет несколько депутатов из бундестага. Плюс ко всему в делегацию войдут немецкие бизнесмены. Кроме того, еще четыре человека прибудут из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии намного больше, чем мы можем сегодня принять", — сказал РИА Новости Гемпель.

Он подчеркнул, что в делегацию войдет порядка 20 человек.

Напомним, это не первый "визит" немецких парламентариев в оккупированный Россией Крым. Группа немецких депутатов от партии Альтернатива для Германии, представляющих региональные парламенты Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии, в составе 9 человек находилась в оккупированном РФ Крыму в начале февраля. Там они выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что "полуостров является частью России".

Позже часть из этих депутатов посетили Сирию.