60 гражданам РФ, которых выдворили из США, СБУ запретила въезд в Украину

Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которых выдворили из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора. Их деятельность признана не совместимой со статусом дипломата.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 человек из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта", говорится в сообщении спецслужбы.

Как сообщалось ранее, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к деятельности разведывательных служб РФ, которых выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Председатель СБУ Василий Грицак отмечал, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии РФ, Василий Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

5 марта в британском Солсбери был отравлен бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", которая разработана в РФ.

Правительство Великобритании объявило о депортации 23 российских дипломатов и прекращении контактов с РФ на высоком уровне.

США, Канада и десятки европейских стран объявили о высылке российских дипломатов.

В частности, Соединенные Штаты выслали 48 российских чиновников, которые работали в двусторонней дипломатической миссии России в Соединенных Штатах и 12 представителей спецслужб из Миссии РФ при ООН. В Госдепе подчеркнули, что последние "злоупотребляли своим правом на жительство в Соединенных Штатах".

Украина выслала 13 российских дипломатов.

Россия ответила на это зеркальными действиями.