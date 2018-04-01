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Порошенко обратился к военным: Держите порох сухим, не жалейте патронов

Петр Порошенко и воины 79-й бригады
15:24 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Президент заявил, что никто не лишает украинских военных права по приказу командиров давать достойный отпор провокациям врага.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что украинские военные должны давать отпор провокациям врага даже во время действия режима прекращения огня.

Об этом он заявил в воскресенье в общении с воинами 79-й бригады, сообщается на странице президента в Facebook, передает Украинская правда.

"Рассчитываю, что на этот раз Россия-агрессор будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве, конечно, нет. Над Кремль не кресты, а звезды, так что место оно какое-то не очень православное. И воины не хуже меня знают, что слово их "собеседников" с той стороны линии соприкосновения не стоит и рваного рубля", - сказал Порошенко.

"Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Следуйте ему, но держите порох сухим, будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте!", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 26 марта Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО на период пасхальных праздников с полуночи 30 марта.

Новый договор среди прочего предполагает: применять дисциплинарные меры за нарушения режима прекращения огня; отказ от наступательных действий и разведопераций; неприменение ответного огня; запрет на размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

Однако боевики сорвали "пасхальное перемирие" уже через 10 минут после вступления его в силу.

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Новости Украины, Военные, ВСУ, Донбасс, Петр Порошенко.
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