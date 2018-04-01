Гройсман верит в медреформу

Украине нужно несколько лет, чтобы построить качественную систему здравоохранения. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в видео, размещенном на его странице в Facebook.

"Когда я слышу, что в медицине все плохо, потому что мы сделали реформу... Но мы не сделали еще никакой реформы. Мы только начали ее делать. И я знаю, что нам нужны годы, чтобы мы построили качественную систему здравоохранения. Этим занимаются развитые государства десятилетиями. Я считаю, что за три-пять лет мы ситуацию изменим. Нам надо изменить эту ситуацию. И изменить ее возможно. Уже в будущем году ситуация должна улучшиться", - отметил В. Гройсман. Он прибавил, что "тоже терял близких и родных людей, потому что украинская медицина была неспособна и несостоятельна, чтобы их спасти.....Я не хочу, чтобы медицина и дальше находилась в таком запущенном состоянии, как сегодня, а врачи работали на минимальных заработках", - отметил Премьер. Он также назвал мифом заявления относительно внедрения платной медицины.

"Я еще раз хочу развеять миф о том, что кто-то вводит какую-то платную медицину. Да нет. Мы все, что нужно будем платить медицине за оказанную медицинскую услугу украинскому гражданину. Для вас все бесплатно абсолютно. Но каждое лечебное заведение должно знать, что оно должен вас принять качественно, предоставить нормальную медицинскую услугу, вежливо с вами обращаться, и тогда государство заплатит ему за эту медицинскую услугу", - объяснил В. Гройсман.