Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко обратился к военным: Держите порох сухим, не жалейте патронов Порошенко обратился к военным: Держите порох сухим, не жалейте патронов
Новости: "Нафтогаз" заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона "Нафтогаз" заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона
Новости: Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле
Новости: Кейт Миддлтон восхитила своим элегантным образом на Пасху Кейт Миддлтон восхитила своим элегантным образом на Пасху
X

Гройсман верит в медреформу

Медицинская реформа
17:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: По заверениям премьера, в Украине не планируют вводить платную медицину для населения.

Украине нужно несколько лет, чтобы построить качественную систему здравоохранения. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в видео, размещенном на его странице в Facebook.

"Когда я слышу, что в медицине все плохо, потому что мы сделали реформу... Но мы не сделали еще никакой реформы. Мы только начали ее делать. И я знаю, что нам нужны годы, чтобы мы построили качественную систему здравоохранения. Этим занимаются развитые государства десятилетиями. Я считаю, что за три-пять лет мы ситуацию изменим. Нам надо изменить эту ситуацию. И изменить ее возможно. Уже в будущем году ситуация должна улучшиться", - отметил В. Гройсман. Он прибавил, что "тоже терял близких и родных людей, потому что украинская медицина была неспособна и несостоятельна, чтобы их спасти.....Я не хочу, чтобы медицина и дальше находилась в таком запущенном состоянии, как сегодня, а врачи работали на минимальных заработках", - отметил Премьер. Он также назвал мифом заявления относительно внедрения платной медицины.

"Я еще раз хочу развеять миф о том, что кто-то вводит какую-то платную медицину. Да нет. Мы все, что нужно будем платить медицине за оказанную медицинскую услугу украинскому гражданину. Для вас все бесплатно абсолютно. Но каждое лечебное заведение должно знать, что оно должен вас принять качественно, предоставить нормальную медицинскую услугу, вежливо с вами обращаться, и тогда государство заплатит ему за эту медицинскую услугу", - объяснил В. Гройсман.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, Медицина, Премьер-министр, Реформа, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Внести изменения в Конституцию относительно Крыма будет сложно - Джемилев Дипломатам РФ, выдворенным из США, закрыли въезд в Украину Правозащитники заявляют об ухудшении состояния Балуха

Последние новости

"Бавария" представит нового тренера в конце апреля Самые маленькие животные в мире, в существование которых сложно поверить (Фото) В Сомали боевики напали на базу миротворцев
Сегодня читают
01 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
02 С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
03 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
04 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
05 Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео)
Новости сегодня
18:08 Сирийские повстанцы и гражданские покидают город Дума
18:07 Бритни Спирс выложила чувственный снимок в белоснежном одеянии
18:05 Участник "Дакара-2018" погиб во время поездки на мотоцикле
18:00 Улыбка до ушей: смешные картинки с подписями для хорошего настроения
17:58 Во Франции на карусели погиб человек
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
Новости: МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер
Новости: СМИ: "Тянгун-1" может упасть уже сегодня СМИ: "Тянгун-1" может упасть уже сегодня
Новости: Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма
Добавить комментарий
0