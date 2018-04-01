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Дж. Гоф: Дальнейшие санкции зависят от шагов России

Великобритания и Россия
20:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Великобритания не планирует сорвать ЧМ-2018 и не собирается ограничивать спортсменов и болельщиков в посещении чемпионата.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает, что в вопросе введения новых санкций в отношении России по делу об отравлении бывшего сотрудника ФСБ России Сергея Скрипаля и его дочери все будет зависеть от дальнейших шагов РФ.

"Пока мы не объявляли новых санкций, кроме тех, которые уже введены, но очевидно, что все будет зависеть от дальнейших шагов России. Главное о чем мы будем в дальнейшем заботиться это наша национальная безопасность", - сказала она в эфире телеканала ICTV в воскресенье. Дж.Гоф уточнила, что высылка российских дипломатов это не просто акт солидарности с Великобританией, "это также очень четкий ответ на то что мы считаем угрозой нашей коллективной безопасности. Это результат не только хорошей дипломатии, но и коллективного чувства, что мы столкнулись с новым и очень тяжелым вызовом России".

Дипломат пояснила, что Великобритания не намерена ограничивать своих футбольных фанатов и команды в отношении посещения Чемпионата мира по футболу 2018, который должен пройти в России.

"Относительно идеи о том, что мы якобы пытаемся сорвать Чемпионат мира по футболу - это нонсенс. Британцы это истинно футбольная нация. И конечно мы хотим смотреть хороший футбол, здесь нет конспирологии. Единственное, что мы не будем отправлять официальные делегации, членов правительства и королевской семьи на Чемпионат мира. В тоже время мы не стремимся ограничивать английский футбольных фанатов и команды, тем не менее пытаемся быть уверенными в их безопасности", - рассказала посол.

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Новости Украины, Великобритания, Посол, Россия, Санкции, ЧМ-2018.
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