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Ляшко подал е-декларацию за 2017 год

Олег Ляшко
01:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В собственности Ляшко появился дом и земучасток под Киевом, доход нардепа в 2017 году составил 20,6 млн. грн.

Глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко в прошлом году получил доход в 20,6 млн. грн, согласно электронной декларации за 2017 год, опубликованной в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

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Доход нардепа составили выигрыш 571 тыс. грн. в национальной лотерее "Фаворит спорт"; около 1,78 млн. грн банковских процентов; почти 17,78 млн. грн от предоставления имущества в аренду и отчуждения недвижимости, а также 512 тыс. грн заработной платы и средств на исполнение депутатских полномочий.

Доход его сожительницы Роситы Сайранен, с которой нардеп не состоит в браке, составил 559 тыс. грн от отчуждения имущества.

Кроме того, в 2017 году О.Ляшко получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн. грн, а также на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте. Там же он арендовал часть жилого дома.

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Как и в предыдущей декларации, нардеп указал, что владеет 6 земучастками в Княжичах под Киевом и квартирой площадью почти 100 кв. м в столице. В то же время в декларации за 2017 год отсутствует квартира площадью 367 кв. м в Киеве, владельцем которой О.Ляшко был в 2016 году.

В совместной собственности с сожительницей у нардепа дачный дом и земучасток в Киеве.

Согласно е-декларации за 2017 год, у народного депутата в банках находится 4,45 млн. грн, $713 тыс. Наличными О.Ляшко держит $484 тыс., EUR 70 тыс. и 839 тыс. грн.

Кроме того, в прошлом году нардеп арендовал автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, а в собственности его сожительницы Р.Сайранен появился MERCEDES-BENZ GLE 250.

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Новости Украины, e-декларация, Имущество, Олег Ляшко, Радикальная партия, РПЛ, Украина.
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