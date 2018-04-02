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Еврокомиссия следит за противостоянием между НАБУ и САП

Назар Холодницкий и Артем Сытник
06:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Также в ЕК отмечают, что в плане реформ в Украине "за 3 года произошло больше, чем за предыдущие 20 лет".

В Брюсселе следят за событиями, развивающимися вокруг спора между НАБУ и Антикоррупционной прокуратурой, заявил руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер.

"Мы знаем о событиях в Киеве. Мы следим за сообщениями ... Безусловно, это не производит хорошее впечатление, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или не? Может, время это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", - сказал он в эфире программы "Завтра", – заявил он в комментарии программе "Завтра" на телеканале "112 Украина" в воскресенье вечером.

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По теме реформ в Украине и впечатлениях Брюсселя от них, П.Вагнер отметил: "Общее впечатление - то, что произошло в течение последних 3 лет - это больше, чем произошло за предыдущие 20".

"Несмотря на то, что столько уже сделано, гораздо больше работы еще впереди. И третий момент - и он действительно важен - где мы сейчас и как все будет двигаться дальше? Нет ощущения, что какие-либо изменения необратимы", - подчеркнул он.

На вопрос, в каком из направлений реформ в Украине он видит настоящие успехи, П.Вагнер отметил: "Список очень длинный".

"Реформы продолжаются... Украина решила идти по этому пути и мы готовы стоять рядом. Да, есть много вопросов, например, о борьбе с коррупцией, но в целом - мы рядом с Украиной", - подытожил представитель ЕС.

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Новости Украины, SAP, Артем Сытник, ГПУ, Еврокомиссия, НАБУ, Назар Холодницкий, Прослушка, Украина.
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