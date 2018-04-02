Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Еврокомиссия следит за противостоянием между НАБУ и САП Еврокомиссия следит за противостоянием между НАБУ и САП
Новости: Китайская орбитальная станция сгорела над Тихим океаном Китайская орбитальная станция сгорела над Тихим океаном
Новости: Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" пострадали девять полицейских Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" пострадали девять полицейских
Новости: Археологические находки, вызывающие жаркие споры Археологические находки, вызывающие жаркие споры
X

Лидер "Оппоблока" Бойко представил е-декларацию за 2017 год

Юрий Бойко
07:02 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Юрий Бойко в 2017 году получил почти 248 тыс. грн зарплаты и 27 тыс. пенсии.

Лидер парламентской фракции “Оппозиционный блок” согласно декларации в 2017 году задекларировал 248 403 грн зарплаты.

Ляшко подал е-декларацию за 2017 год
Ляшко подал е-декларацию за 2017 годЧитать полностью

Об этом свидетельствует е-декларация политика.

По 2017 нардеп также получил 252 825 грн для обеспечения депутатской деятельности, 6501 — проценты от вклада в банке и 26 971 грн пенсии

Доход жены нардепа в 2017 году составил 8,65 млн гривен, из которых заработная плата это 4,75 млн гривен.

Также, Ю.Бойко хранит на счетах более 14 тыс. долларов, а его жена — 10,87 млн гривен, больше 3,3 млн рублей, 924 тыс. долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, e-декларация, Имущество, Оппоблок, Украина, Юрий Бойко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

НАПК: за 2017 подано меньше деклараций Немецкие депутаты вновь собираются посетить аннексированный Крым 60 гражданам РФ, которых выдворили из США, СБУ запретила въезд в Украину

Последние новости

Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (02.04 - 08.04) У "Формулы-1" появится таинственный талисман Вернидуб: Надеюсь, "Шахтер" не будет говорить о судействе
Сегодня читают
01 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
02 "Шахтер" разгромил "Зарю"
03 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
04 В России загорелся крупнейший завод
05 Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" произошла драка между фанатами и полицией
Новости сегодня
08:24 Голоса страны 10 выпуск: чем удивили зрителей участники проекта (Видео)
08:05 "Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)
07:45 Электронные декларации чиновников: когда НАПК возьмется за проверку
07:36 Хакеры в США совершили массовую кражу данных банковских карт
07:35 Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: За или против: украинцы ответили на вопрос о легализации оружия За и против: украинцы ответили на вопрос о легализации оружия
Новости: В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев В ПФ рассказали, какие нововведения ждут украинцев
Новости: Ляшко подал е-декларацию за 2017 год Ляшко подал е-декларацию за 2017 год
Новости: Рецепт дня: постные кабачковые оладьи для всей семьи Рецепт дня: постные кабачковые оладьи для всей семьи
Добавить комментарий
0