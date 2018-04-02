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Лидер "Оппоблока" Бойко представил е-декларацию за 2017 год
Новости Украины: Юрий Бойко в 2017 году получил почти 248 тыс. грн зарплаты и 27 тыс. пенсии.
Лидер парламентской фракции “Оппозиционный блок” согласно декларации в 2017 году задекларировал 248 403 грн зарплаты.
Об этом свидетельствует е-декларация политика.
По 2017 нардеп также получил 252 825 грн для обеспечения депутатской деятельности, 6501 — проценты от вклада в банке и 26 971 грн пенсии
Доход жены нардепа в 2017 году составил 8,65 млн гривен, из которых заработная плата это 4,75 млн гривен.
Также, Ю.Бойко хранит на счетах более 14 тыс. долларов, а его жена — 10,87 млн гривен, больше 3,3 млн рублей, 924 тыс. долларов.
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