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Жалоба Луценко на Холодницкого: когда будет вынесено решение

Юрий Луценко и Назар Холодницкий
14:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию на главу САП Назара Холодницкого.

В Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров поступила жалоба генпрокурора на привлечение к дисциплинарной ответственности главы САП Назара Холодницкого. Об этом сообщили в комиссии.

"В комиссию поступила жалоба генпрокурора на Холодницкого. Теперь автораспределение должно определить, кто из членов КДКП будет рассматривать данную жалобу", - отметил собеседник агентства.

В дальнейшем члену КДКП предоставляется до месяца времени для ознакомления с жалобой, а также для проверки изложенной в ней информации. После этого член КДКП решает, открывать ли производство по жалобе. В случае открытия производства для дачи объяснений приглашается лицо, на которое жалуются, и начинается проверка, которая длится два месяца, но срок ее может быть продлен до трех месяцев.

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Таким образом, отметил собеседник агентства, решение по делу Холодницкого может быть вынесено летом.

Как сообщалось, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в жалобе КДКП просит уволить своего заместителя - руководителя САП Назара Холодницкого.

Директор НАБУ Артем Сытник 30 марта заявил, что расследование в отношении Холодницкого инициировали после подтверждения информации о препятствии руководства САП расследованию дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Новости Украины, Генпрокурор Украины, Глава САП, Дисциплинарная ответственность, Жалоба, Назар Холодницкий, Юрий Луценко.
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