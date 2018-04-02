Жалоба Луценко на Холодницкого: когда будет вынесено решение

В Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров поступила жалоба генпрокурора на привлечение к дисциплинарной ответственности главы САП Назара Холодницкого. Об этом сообщили в комиссии.

"В комиссию поступила жалоба генпрокурора на Холодницкого. Теперь автораспределение должно определить, кто из членов КДКП будет рассматривать данную жалобу", - отметил собеседник агентства.

В дальнейшем члену КДКП предоставляется до месяца времени для ознакомления с жалобой, а также для проверки изложенной в ней информации. После этого член КДКП решает, открывать ли производство по жалобе. В случае открытия производства для дачи объяснений приглашается лицо, на которое жалуются, и начинается проверка, которая длится два месяца, но срок ее может быть продлен до трех месяцев.

Таким образом, отметил собеседник агентства, решение по делу Холодницкого может быть вынесено летом.

Как сообщалось, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в жалобе КДКП просит уволить своего заместителя - руководителя САП Назара Холодницкого.

Директор НАБУ Артем Сытник 30 марта заявил, что расследование в отношении Холодницкого инициировали после подтверждения информации о препятствии руководства САП расследованию дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.