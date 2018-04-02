Нардепа Бакулина объявили в розыск

В Украине объявили в розыск народного депутата из фракции партии “Оппозиционный блок” Евгения Бакулина.

Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Бакулин исчез c поля зрения правоохранителей 19 марта 2018 года. Уточняется, что мера пресечения в отношении народного депутата не применялась.

Ранее парламент поддержал все три представления Генеральной прокуратуры и дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина.

12 марта Регламентный комитет признал законными представления ГПУ. Сам Бакулин отсутствовал на заседании комитета, он предоставил ходатайство о заслушивании вместо него его адвокатов из-за того, что он в то время "пребывал на больничном".

Как сообщалось, 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление в парламент о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения депутату из фракции "Оппозиционный блок" Евгению Бакулину в связи с получением органом досудебного расследования достаточных доказательств его причастности к совершению в составе преступной организации Виктора Януковича уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а именно: незаконного завладения путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами ПАО "Государственная акционерная компания "Черноморнефтегаз" в сумме более 3,2 млрд грн при осуществлении закупок самоподъемных буровых установок "Петр Годованец" и "Украина".

Кроме того, он подозревается в незаконном завладении чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" в сумме почти 450 млн грн при осуществлении закупок нефтепродуктов у ООО "ГазУкраина-2020".

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Со временем Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн.