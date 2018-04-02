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Порошенко создал делегацию Украины для переговоров с Казахстаном

Флаги Украины и Казахстана
23:52 Пн, 2 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Задачей делегации станет подготовка договоров о правовой помощи и о выдаче.

Президент Украины Петр Порошенко создал делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Казахстаном по подготовке проекта двустороннего договора о правовой помощи по уголовным делам и проекта договора о выдаче.

Соответствующий указ президента Украины №95/2018 от 2 апреля 2018 года обнародован в понедельник на сайте главы Украинского государства.

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Главой делегации опережен заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Также в состав делегации вошли: заместитель генерального прокурора Украины (по согласию) Евгений Енин; начальник отдела международных договоров и официальных переводов департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Сергей Коледов и другие.

Также данным указом президент Украины утвердил директивы делегации Украины для участия в переговорах с Казахстаном по подготовке проекта договора о правовой помощи по уголовным делам и проекта договора о выдаче (они прилагаются, для служебного пользования).

Кабинету министров Украины поручено решить вопрос финансового обеспечения проведения соответствующих переговоров между Украиной и Казахстаном по подготовке данных проектов договоров.

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Новости Украины, Казахстан, Новости Казахстана, Петр Порошенко, Украина.
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