Порошенко создал делегацию Украины для переговоров с Казахстаном

Президент Украины Петр Порошенко создал делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Казахстаном по подготовке проекта двустороннего договора о правовой помощи по уголовным делам и проекта договора о выдаче.

Соответствующий указ президента Украины №95/2018 от 2 апреля 2018 года обнародован в понедельник на сайте главы Украинского государства.

Главой делегации опережен заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Также в состав делегации вошли: заместитель генерального прокурора Украины (по согласию) Евгений Енин; начальник отдела международных договоров и официальных переводов департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Сергей Коледов и другие.

Также данным указом президент Украины утвердил директивы делегации Украины для участия в переговорах с Казахстаном по подготовке проекта договора о правовой помощи по уголовным делам и проекта договора о выдаче (они прилагаются, для служебного пользования).

Кабинету министров Украины поручено решить вопрос финансового обеспечения проведения соответствующих переговоров между Украиной и Казахстаном по подготовке данных проектов договоров.