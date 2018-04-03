Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады
Новости: Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко
Новости: Энтони Джошуа намерен стать абсолютным чемпионом мира Энтони Джошуа намерен стать абсолютным чемпионом мира
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя делать перед пасхой Страстная неделя 2018: что нельзя делать перед пасхой
X

Рада на этой неделе не сможет назначить членов ЦИК

ЦИК Украины
05:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам Андрея Парубия, 12 претендентов уже прошли специальную проверку, однако этого недостаточно для полноценного назначения.

Назначение Верховной Радой членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на текущей неделе маловероятно, заявляет председатель парламента Андрей Парубий и отмечает, что если все кандидаты пройдут спецпроверку, одного из них придется отсеять рейтинговым голосованием.

Парубий объяснил, откуда в его декларации появилась новая квартира во Львове
Парубий объяснил, откуда в его декларации появилась новая квартира во ЛьвовеЧитать полностью

"На сегодняшний день еще не завершена спецпроверка… Поэтому, скорее всего, на этой неделе этот вопрос не будет стоять на рассмотрении Верховной Рады. Скорее всего, он будет уже на следующих неделях, после завершения необходимых процедур", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

В то же время спикер отметил, что из 14 претендентов 12 уже прошли специальную проверку.

"Еще двоим вернули документы на уточнение. Это не значит, что они ее не прошли, а происходит еще уточнение. Если все 14 пройдут спецпроверку, это будет для Верховной Рады определенная сложность, которая будет заключаться в том, что из 14 нужно отобрать 13 и, соответственно, кто-то один выпадет", - сказал А.Парубий.

Он отметил, что попытается сделать так, чтобы еще до голосования в ходе консультаций парламентских фракций и групп были согласованы 13 кандидатур из 14.

Если не удастся этого добиться, по словам А.Парубия, в сессионном зале перед утверждением членов ЦИК состоится рейтинговое голосование по всем 14 претендентам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Украина, ЦИК.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Дело председателя Госаудита Гавриловой передали в суд В Минске обсудят вопрос обмена заключенными Жалоба Луценко на Холодницкого: когда будет вынесено решение

Последние новости

Пять причин, почему утром нам не хватает свежести НВФ вновь сорвали разведение войск в Станице Луганской Ученые впервые наблюдали синхронизацию мозгов обезьян
Сегодня читают
01 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
02 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
03 Месси о завершении карьеры
04 "Хаббл" сделал снимок "космического глаза"
05 Грузия стала парламентской республикой
Новости сегодня
06:23 Алмаз стал основой первого твердотельного мазера
06:15 Netflix находится на финальной стадии переговоров о покупке студии Люка Бессона
06:08 Демократы предостерегли Пентагон от трат на стену с Мексикой
06:00 БПП подерживает законопроекты Порошенко по е-декларациям для активистов
05:53 Французскую торговую сеть обвинили в нечестном отношении к клиентам
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Грузия стала парламентской республикой Грузия стала парламентской республикой
Новости: Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине
Новости: В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление в своем офисе В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление
Новости: На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео) На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
Добавить комментарий
0