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БПП подерживает законопроекты Порошенко по е-декларациям для активистов

Артур Герасимов
06:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Фракция БПП предложила поддержать президентские законопроекты об отмене электронного декларирования представителей общественных организаций.

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" приняла решение поддержать проекты законов об отмене электронного декларирования представителями общественных организаций, которые подал в Верховную Раду президент Украины Петр Порошенко, сообщил журналистам после заседания фракции ее председатель Артур Герасимов.

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"Фракция поддерживает проект закона "О национальной безопасности", фракция готова голосовать вопрос назначения членов Центральной избирательной комиссии и, конечно, мы рассмотрели вопросы, касающиеся 7 законов относительно отмены, отсрочки и очень многих других вопросов электронного декларирования представителей антикоррупционных организаций", – заявил он.

Как отмечается, фракция приняла решение поддерживать президентские законопроекты, внесенные более восьми месяцев назад, которые отсрочат на три месяца представления электронных деклараций. Во фракции БПП считают, что они единственные имеют решения соответствующего комитета и одобрены Венецианской комиссией. Поэтому члены фракции предложили 3 апреля в первом чтении проголосовать законопроекты об отмене электронного декларирования для общественных активистов, а ко второму чтению учесть рекомендации Венецианской комиссии.

"Именно поэтому мы вносим законопроект об отсрочке на три месяца представления электронных деклараций этими категориями декларантов. Поэтому завтра мы будем призывать парламент поддержать именно президентские законопроекты", – сообщил А.Герасимов.

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Новости Украины, e-декларация, Артур Герасимов, Общественные активисты, Петр Порошенко, Украина.
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