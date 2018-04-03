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СМИ: Кремль планировал дестабилизировать еще один регион Украины

ФСБ
10:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В 2014 году в распоряжении Кремля был план по дестабилизации одной из юго-восточных областей Украины, который имел целью вывести регион из-под контроля центральной власти.

В 2014 году у Кремля был тайный план "Троя" относительно подготовки пророссийского мятежа в Запорожской области.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на статью британского издания The Times "Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине".

"Автор статьи - Том Парфитт из Москвы сообщает о тайном плане "Троя", который в ноябре 2014 направил в Кремль Алексей Муратов. В плане были четко отмечены имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Говорилось о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе, или как подавал это Муратов - "освобождение от нацистско-фашистских оккупантов", - пишет "Голос Америки".

Отмечается, что это предложение было частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины. Все это вошло в доклад, с которым ознакомилось издание The Times. Доклад базируется на утечке информации из писем электронной почты влиятельного советника Владимира Путина - Владислава Суркова, которого некоторые называют "путинским Распутиным".

Соавтор доклада - Боб Сили, депутат британского парламента от Консервативной партии, заявил, что утечки проливают свет на скрытые кампании и гибридную войну с четким указанием финансирования кибернападений, распространения фейковых новостей, раздачу взяток, оплату участия в акциях, и вплоть до конкретной "цены" за свержение региональных правительств.

Муратов - бывший депутат российской Думы от путинской партии "Единая Россия". В 2014 году его назначили представителем Путина у донецких сепаратистов в восточной Украине.

Отмечается, что план касался манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, который имел целью вырвать регион из орбиты центрального правительства в Киеве. В этом матяже использовалась бы существующая росийская шпионская сеть, которая уже действовала на той территории. Предусматривалось навязывание контакта с местной полицией и СБУ.

Согласно плану операции "Троя", Муратов предлагал вложить $181 000 на распространение пророссийского мятежа дальше на запад от Донбасса. Документ, вероятно, был направлен заместителю Суркова.

План четко показал, куда должны идти средства бюджета операции - от $40 000 на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $10 000 в поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел и до $49 000 на покупку транспортных средств.

План Муратова, по признакам, никогда не было воплощен в жизнь, и трудно сказать, пишет Парфитт, рассматривала ли Москва его как серьезное предложение.

Как отмечается, российский документ был частью третьего транша электронной почты, выявленной сетью украинских хакеров в ноябре прошлого года. Два предыдущих транша были разоблачены в 2016 году. Их тщательным образом изучал соавтор доклада Боб Сили. Кремль назвал полученную информацию сфабрикованной, хотя некоторые люди, которые отправили Суркову электронные письма, опубликованные хакерами, заявили, что они неподделанные.

Если это так, пишет автор, тогда полученные хакерами имейлы свидетельствуют о далекоидущей попытке направлять политику в Украине в пользу Кремля, сея разделение и пропагандируя автономию для регионов со значительным русскоязычным населением, чтобы ослабить контроль центрального правительства в Киеве.

Автор статьи в британском издании обращает внимание на то, что абсолютно идентичные методы были использованы на Донбассе параллельно с российским военным вторжением, которое сыграло решающую роль в боевых действиях против украинского войска в 2014 году.

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Новости Украины, The Times, Кремль, Операция Троя, План "Троя", Россия.
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