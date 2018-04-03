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Следком РФ открыл дело против Авакова

Арсен Аваков
10:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: МВД

Новости Украины: Следственный комитет России открыл уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко дело возбудили из-за якобы "помех россиянам при голосовании на выборах президента РФ", передает агентство "РИА Новости".

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России", - заявили в российском СК.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах, доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом.

Констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Автономной Республики Крым, оккупацию частей Донецкой и Луганской областей, проведение незаконных выборов на этой суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают украинское законодательство, на территории дипломатических миссий в Украине.

"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России к законным требованиям украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжких последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий - в соответствии с Венской конвенцией", - заявил Аваков.

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Новости Украины, Арсен Аваков, МВД, МВД Украины, Нацполиция, Следком РФ.
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