Украина ищет пути противодействия "Северному Потоку-2"

Усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет Евросоюза требования соответствия "третьих стран" правилам газового рынка ЕС могут стать действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Украина последовательно придерживается позиции, которую разделяет большое количество наших западных партнеров о том, что "Северный поток-2" является политически мотивированным проектом, который имеет целью усиление геополитического влияния России на страны Европы через их энергетическую зависимость", - говорится в сообщении МИД. В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что предпринимают широкий спектр мер на двустороннем и многостороннем уровнях с целью доведения своей позиции по поводу этого газопровода. "К сожалению, правительство ФРГ как в предыдущем, так и в новом составе продолжает придерживаться позиции относительно исключительно экономической составляющей в целесообразности реализации этого проекта, даже несмотря на такие сигналы со стороны РФ, как откровенный шантаж после решения Стокгольмского арбитражного суда в пользу Украины", - отметили в министерстве. "Действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект "Северный поток-2" должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия "третьих стран" правилам газового рынка ЕС", - указали в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что комитет Европарламента по вопросам энергетики согласовал соответствующие поправки к Директиве ЕС по рынку газа, "которые могут быть рассмотрены на ближайшей сессии Европарламента 16-20 апреля 2018 года". На прошлой неделе федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение по строительству и эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море. Еврокомиссия официально одобрила предложение о распространении на газопроводы из третьих стран требований третьей газовой директивы, что позволит частично контролировать российский трубопровод "Северный поток-2". Газопровод "Северный поток-2" должен соединить Россию с Германией в обход Украины. В "Нафтогазе" заявили, что убытки Украины от "Северного потока-2" могут достичь 3 млрд долларов.