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В Раду вызвали Сытника и Холодницкого
Новости Украины: В среду на пленарное заседание Верховной Рады вызывают директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого .
Верховная Рада вызывает в среду на парламентское заседание руководителей САП и НАБУ.
Соответствующее решение было принято во вторник на заседании Рады, за него проголосовали 247 депутатов при необходимом количестве 150.
"Поступило предложение, и я ставлю его на голосование. Предложение о необходимости присутствия в среду с 12:00 руководителя САП Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника", - сказал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
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По его словам, он сразу сообщит об этом решении руководителям САП и НАБУ. Они должны прибыть в Раду в среду, 4 апреля, к 12:00.
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