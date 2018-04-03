В Раду вызвали Сытника и Холодницкого

Верховная Рада вызывает в среду на парламентское заседание руководителей САП и НАБУ.

Соответствующее решение было принято во вторник на заседании Рады, за него проголосовали 247 депутатов при необходимом количестве 150.

"Поступило предложение, и я ставлю его на голосование. Предложение о необходимости присутствия в среду с 12:00 руководителя САП Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника", - сказал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, он сразу сообщит об этом решении руководителям САП и НАБУ. Они должны прибыть в Раду в среду, 4 апреля, к 12:00.