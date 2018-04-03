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Экс-президент Украины встретился с председателем МККК

МККК
15:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Леонид Кучма на встрече с председателем МККК в Украине выразил обеспокоенность из-за нарушения боевиками перемирия на Донбассе.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма на встрече с председателем Международного комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом выразил обеспокоенность из-за нарушения боевиками Пасхального перемирия на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, она отметила, что накануне заседания ТКГ в Минске Кучма принял главу делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Эшлиманом.

На встрече обсуждались актуальные вопросы работы подгруппы по гуманитарным вопросам и работе МККК в Украине.

Также были детально обсуждено проведение аварийно-ремонтных работ моста в районе Станицы Луганской.

"Особенно Леонид Кучма выразил обеспокоенность несоблюдением Пасхального перемирия со стороны НВФ ОРДЛО", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал, ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года. Однако боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ.

Ранее, 29 марта, в совместном заявлении президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин подтвердили свою приверженность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом). Также они отметили, что рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы.

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Новости Украины, Дарка Олифер, Леонид Кучма, МККК, Пасхальное перемирие, ТКГ, Украина.
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