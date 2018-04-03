Саакашвили проиграл в Украине все суды по статусу беженца

Кассационный административный суд Верховного суда Украины не удовлетворил жалобу адвокатов экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на решение судов первой и апелляционной инстанции, которые отказали в удовлетворении его иска по вопросу предоставления ему статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Как рассказал адвокат Руслан Чернолуцкий, соответствующее постановление было вынесено Кассационным админсудом 28 марта.

Кассация была подана защитой М.Саакашвили 6 февраля. В ней адвокаты обжаловали решение Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного административного суда, которые отказались признавать незаконным и отменять решение Управления государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении экс-президенту Грузии статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите, после лишения его гражданства Украины.

"Суд не посчитал нужным вызвать адвокатов М.Саакашвили для осуществления профессиональной защиты его прав интересов и рассмотрел данный спор без вызова сторон на предварительное заседание", - подчеркнул Р.Чернолуцкий.

По его мнению, таким образом суд непрозрачно и предвзято рассмотрел данное дело, в связи с чем М.Саакашвили намерен отстаивать дальше свои права по данному вопросу в Европейском суде по правам человека.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в иске к управлению ГМС в Киевской области из-за отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение, но 6 февраля защита М.Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд. Адвокат Р.Чорнолуцкий подчеркивал, что до завершения всех судебных процессов в отношении статуса М.Саакашвили у власти нет никаких оснований для экстрадиции или выдворения его из Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В настоящее время М.Саакашвили находится в Нидерландах.