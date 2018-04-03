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Грицак: СБУ предотвратило федерализацию Украины

СБУ
16:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: По словам главы СБУ, сотрудниками ведомства было сорвано около 100 попыток протестных акций и ряда терактов, якобы готовившихся Россией.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что сотрудники СБУ заблокировали намерения спецслужб РФ дестабилизировать несколько регионов Украины. Как сообщает пресс-центр СБУ, во время рабочей поездки в Одесскую область В. Грицак подчеркнул, что его ведомство готово противодействовать всем направлениям российской гибридной агрессии. По его словам, сотрудники Службы безопасности сорвали почти 100 попыток провоцирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России.

"Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины, в частности и в Одесской области", - подчеркнул В. Грицак. Он добавил, что с начала года спецслужба предотвратила совершение ряда дерзких терактов, которые планировались российскими спецслужбами в центре Киева против мирных граждан и политических деятелей.

Британское издание "The Times" рассказало, что команде российского президента Владимира Путина в 2014 году предлагали план "Троя" по дестабилизации еще и Запорожской области Украины. В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе.

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Новости Украины, Василий Грицак, Дестабилизация, Россия, СБУ, Украина.
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