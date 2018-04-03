"Майдановца" обвинили в убийстве "беркутовцев"

Задержанному участнику Революции достоинства Ивану Бубенчику вручено подозрение в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане. Соответствующая информация была распространена сегодня в соцсетях и ее подтвердил руководитель Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

В частности, в Facebook сообщается, что сегодня был задержан "майдановец" Иван Бубенчик, которого подозревают в причастности к убийству "беркутовцев" на Майдане. Ранее И. Бубенчик проходил как свидетель по делу о расстреле "беркутовцев", но сегодня ему было объявлено о подозрении, и сегодня же в Печерском райсуде Киева (на улице Крещатик) ему будут избирать меру пресечения. С. Горбатюк подтвердил эту информацию.

Уголовное производство о гибели "беркутовцев" и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки в отношении подозреваемых по данному делу. Однако до сих подозрений никому не объявляли. После побега экс-президента Виктора Януковича 21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон, которым запрещено преследование участников Революции достоинства.