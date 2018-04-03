Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Минагрополитики подсчитали, насколько подорожает посевная В Минагрополитики подсчитали, насколько подорожает посевная
Новости: В Украине завершается отопительный сезон В Украине завершается отопительный сезон
Новости: Уайлдер готов драться с Джошуа в Великобритании Уайлдер готов драться с Джошуа в Великобритании
Новости: Для исследования Марса NASA выпустит роботизированных пчел Для исследования Марса NASA выпустит роботизированных пчел
X

"Майдановца" обвинили в убийстве "беркутовцев"

Столкновения на Майдане
17:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: И. Бубенчику, проходившему по делу о расстреле сотрудников "Беркута", объявили о подозрении и взяли под стражу.

Задержанному участнику Революции достоинства Ивану Бубенчику вручено подозрение в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане. Соответствующая информация была распространена сегодня в соцсетях и ее подтвердил руководитель Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

В частности, в Facebook сообщается, что сегодня был задержан "майдановец" Иван Бубенчик, которого подозревают в причастности к убийству "беркутовцев" на Майдане. Ранее И. Бубенчик проходил как свидетель по делу о расстреле "беркутовцев", но сегодня ему было объявлено о подозрении, и сегодня же в Печерском райсуде Киева (на улице Крещатик) ему будут избирать меру пресечения. С. Горбатюк подтвердил эту информацию.

Уголовное производство о гибели "беркутовцев" и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки в отношении подозреваемых по данному делу. Однако до сих подозрений никому не объявляли. После побега экс-президента Виктора Януковича 21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон, которым запрещено преследование участников Революции достоинства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Активисты, Беркут, Майдан, Подозрение, Расстрел, Убийство.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Парламентарии Франции запланировали посещение Краматорска Антикоррупционный комитет проведет экстренное заседание Следком РФ открыл дело против Авакова

Последние новости

НАТО заблокировало выдачу виз 10 дипломатам из РФ Саакашвили проиграл в Украине все суды по статусу беженца Певица Наргиз Закирова рассказала о жестокости бывшего мужа
Сегодня читают
01 Рыба покрыта шерстью: необычный улов рыбака
02 Диетологи рассказали про вред и пользу гречневой диеты
03 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
04 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
05 В селе под Киевом сгорело 5 автомобилей
Новости сегодня
17:30 Уникальные снимки: единственный в мире Музей Солнца (Фото)
17:27 Российский ВМФ проводит учения на Балтике
17:24 Родственники Стивена Хокинга исполнили его благородное желание
17:23 Экстремальные и не очень фото из Instagram, которые лучше не повторять (Фото)
17:21 Хмельницкая АЭС отключила энергоблок
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина ищет пути противодействия "Северному Потоку-2" Украина ищет пути противодействия "Северному Потоку-2"
Новости: Медреформа: что делать, если вам отказали в подписании декларации Что делать, если вам отказали в подписании декларации
Новости: В Украине заработает новая система судебных оповещений В Украине заработает новая система судебных оповещений
Новости: Украинский певец LAUD презентовал новую песню (Видео) Украинский певец LAUD презентовал новую песню (Видео)
Добавить комментарий
0